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Позывной "Деда": в Бахмуте простились с бойцом ВСУ Александром Милютиным (видео)
В Бахмуте простились с погибшим под минометным обстрелом боевиков бойцом ВСУ Александром Милютиным (позывной «Деда»). Он погиб вместе с пулеметчицей Яной Червоной.
Александр Милютин, вышедший на пенсию в звании старшего прапорщика, отправился на фронт в январе 2017 года. Воевал в 46 батальоне особого назначения «Донбасс Украины». В день его гибели боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки. Тогда российские оккупационные войска выпустили по нашим позициям тридцать минометных и шесть артиллерийских снарядов. Блиндаж, где находились Александр Милютин и Яна Червоная, был полностью разрушен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове, возле памятника Шевченко простились Яной Червоной, у которой осталось двое маленьких детей и муж.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.