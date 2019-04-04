Позывной "Деда": в Бахмуте простились с бойцом ВСУ Александром Милютиным (видео)

Украина

В Бахмуте простились с погибшим под минометным обстрелом боевиков бойцом ВСУ Александром Милютиным (позывной «Деда»). Он погиб вместе с пулеметчицей Яной Червоной.

Александр Милютин, вышедший на пенсию в звании старшего прапорщика, отправился на фронт в январе 2017 года. Воевал в 46 батальоне особого назначения «Донбасс Украины». В день его гибели боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки. Тогда российские оккупационные войска выпустили по нашим позициям тридцать минометных и шесть артиллерийских снарядов. Блиндаж, где находились Александр Милютин и Яна Червоная, был полностью разрушен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове, возле памятника Шевченко простились Яной Червоной, у которой осталось двое маленьких детей и муж.

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