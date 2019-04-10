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Из Киевской горадминистрации срочно эвакуируют сотрудников: что происходит
В среду, 10 апреля, в Киевской горадминистрации ищут взрывчатку. Появилась информация о минировании административного здания на ул. Крещатик, которое обещают взорвать через 12 часов. В центр Киева направили взрывотехников, кинологов, медиков и наряды полиции. Напомним, в конце марта в Киеве сообщалось о массовых «минированиях» торгово-развлекательных центров — SkyMall, Gulliver, «Украина», Stereo Plaza.
«Около 15:00 к киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик… В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Полицейские проводят эвакуацию граждан из учреждения… По окончанию обследования будет дана правовая квалификация события», — говорится в сообщении полиции.
При этом в полиции не сообщают, что это за здание и учреждение.
В то же время издание «Информатор» сообщает, что неизвестные не только собираются взорвать здание КГГА через 12 часов, но и выдвинули ряд требований.
«В анонимном сообщении говорится о том, что неизвестные требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК „Укроборонпром“ и директоров всех государственных предприятий. Также неизвестные требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом», — пишет издание.
Анонимные отправители также потребовали, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств.
По данным «Информатора», вход в здание мэрии перекрыли, туда никого не впускают, начали эвакуацию сотрудников КГГА.
По словам руководитель пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерины Барановой, если прибывшие на место кинологи справятся до конца рабочего дня, то все сотрудники вернутся обратно на свои рабочие места.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ложном «минировании» нескольких станций киевского метрополитена, а также о «минировании» международного автовокзала в Одессе.
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