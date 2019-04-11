Умер выдающийся украинский оперный певец

Культура

В четверг, 11 апреля, умер выдающийся украинский певец, народный артист Украины Иван Пономаренко. Об этом сообщили его коллеги из Национальной оперы Украины.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 11 апреля 2019 остановилось сердце солиста Национальной оперы Украины, выдающегося украинского певца, народного артиста Украины Ивана Пономаренко. Украинский музыкальное искусство утратило великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного исполнительства, человека, который свою жизнь, сердце и талант отдал служению искусству. Созданные им на сценах Национальной оперы Украины, Одесской оперы, а также во многих уважаемых оперных театрах мира образы отличались вокальным и сценическим совершенством, очаровывали неповторимым тембром голоса певца, его умением передать тончайшие нюансы партии и вошли в золотую сокровищницу украинского оперного исполнительства», — говорится в некрологе.

Иван Викторович Пономаренко родился 11 ноября 1945 года в селе Калиновка Жовтневого района Николаевской области.

Окончил Одесскую консерваторию. В 1974 году получил первую премию на Всесоюзном конкурсе имени М. Глинки. С того же года — солист Одесского театра оперы и балета. С 1981 года — солист Национальной оперы Украины.

Награжден орденом «За заслуги» 3-х степеней.

В активе художника — более тридцати партий в классическом и репертуаре. Большинство из них по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства: Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, Грязной в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова, Щелкалов в «Борисе Годунове» М. Мусоргского и другие.

Исполнительскую карьеру Иван Пономаренко соединил с преподаванием в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского, в Одесской консерватории им. А. Неждановой.

Прощание с певцом состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30. В 12:00 — отпевание в Ильинской церкви, улица Почайнинская, 2.

Напомним, 9 апреля в возрасте 73 лет умер известный актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк, старший брат еще одного актера — Богдана Бенюка. В марте ушли из жизни заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко и известный украинский режиссер Игорь Иванов.

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