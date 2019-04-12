Украина

За два года Зеленский 13 раз летал к Коломойскому: расследование "Схем" (видео)

В новом расследовании «Схем» рассказано о том, что в течение двух последних лет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, где в ту пору проживал владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский (хотя Зеленский постоянно отрицает зависимость от олигарха), а после того, как тот перебрался в Израиль летом прошлого года, шоумен дважды летал в Тель-Авив. «Схемы» установили дату каждого перелета.

Интересный нюанс: в каждой второй поездке руководителя «Квартала 95» сопровождал юрист Коломойского Андрей Богдан, который в настоящее время является главным юридическим советником в штабе Зеленского. Плюс ко всему в декабре прошлого года компанию им составил руководитель партии «Слуга народа» Иван Баканов.

Еще, по данным «Схем», Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами Коломойского Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

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Когда журналисты попросили Коломойского прокомментировать эти перелеты, он ответил, что последний раз общался с Зеленским на своем дне рождения в прошлом году. Но, вообще, «точно не помнит».

Что касается юриста Богдана, то, по словам Коломойского, «у юристов обычно много разных клиентов, и все люди так или иначе друг с другом связаны». Сам Богдан, аргументируя, что это его частная жизнь, категорически отказался говорить о своих вояжах в Женеву и Тель-Авив вместе с Зеленским.

Журналисты обратили внимание, что юрист часто летает в Беларусь. То есть вполне возможно, что таким образом он посещает страну-агрессора. По данным базы полетов, Богдан трижды прилетал в аэропорт Внуково и улетал оттуда же, хотя он сам утверждает, что после 2014 года в РФ не был.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания объяснил, почему невозможен телемост между Порошенко и Зеленским.

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