Ровно 130 лет назад родился великий комик Чарли Чаплин

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 11—17 АПРЕЛЯ

11 апреля 1814 г. Французский император Наполеон Бонапарт отрекся от престола.

12 апреля 1709 г. Войска шведского короля Карла XII подошли к Полтаве.

12 апреля 1961 г. Корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, полетел в космос.

13 апреля 1934 г. Завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин», застрявшего во льдах Чукотского моря.

15 апреля 1874 г. Парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов выставку. Один из журналистов назвал художников импрессионистами, что дало название крупнейшему течению в искусстве.

16 апреля 1964 г. Американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

Сэр Чарльз Спенсер Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Уолворте (Великобритания) в семье артистов мюзик-холла. Его бабушка была цыганкой. Когда Чарльз был совсем еще маленьким, отец ушел из семьи, а вскоре умер. Семья жила очень бедно. Однажды маму Чарли освистали в варьете, и директор, чтобы заполнить паузу, вывел на сцену пятилетнего малыша, находившегося за кулисами. Чарли запел песню, и зрители стали бросать на сцену монеты. Мальчик замолчал на полуслове и сказал: «Я соберу деньги, а потом допою до конца». Зал грохнул от смеха. Таким был дебют будущей звезды немого кино.

В детстве Чарли работал продавцом газет, мальчиком на побегушках в типографии, но никогда не терял надежды, что когда-нибудь сможет зарабатывать актерством. «Секрет состоит в том, чтобы верить в себя. Даже когда я жил в приюте и шастал по улицам, чтобы раздобыть еды, всегда считал себя величайшим актером на свете», — писал Чаплин в воспоминаниях. В подростковом возрасте он начал осваивать скрипку. Был музыкантом в варьете, а в 1903 году получил постоянную работу в театре. Тексты ему помогал учить брат, поскольку Чарли не умел читать. Лишь в 16 лет он освоил грамоту. В 1908 году Чаплин устроился в театральное предприятие Фреда Карно, которое поставляло готовые скетчи и пантомимы для целого ряда мюзик-холлов, и вскоре стал одним из ключевых актеров. В 1912 году он поехал на гастроли в США и решил там остаться. Кинопродюсер Мак Сеннет взял англичанина в свою студию «Кистоун» с жалованьем в 150 долларов в неделю.

Образ Бродяги — визитной карточки актера — родился в 1914 году, на съемках фильма «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл». «Оператор попросил меня нанести какой-нибудь грим, — вспоминал Чарли Чаплин. — Я шел к костюмерам и по пути думал, что надо сделать так, чтобы одно противоречило другому: мешковатые штаны и тесный пиджак, большая голова и маленькая шляпа, такой весь потертый, но при этом джентльмен». В этом же году Чаплин самостоятельно снял свой первый фильм («Застигнутый дождем»), в котором выступил в качестве актера, режиссера и сценариста. А через три года французский режиссер и кинокритик Луи Деллюк назвал 28-летнего Чарли Чаплина самым известным человеком в мире, затмившим славу Жанны д’Арк и Наполеона. Киностудия First National Pictures заключила с актером контракт на рекордную сумму — миллион долларов. Образ Бродяги Чаплин использовал в 70 своих фильмах. На все нападки о том, что он неоригинален, комик отвечал: «Это ваши претензии неоригинальны».



* Образ Бродяги Чарли Чаплин использовал в 70 своих фильмах

Став миллионером, Чаплин еще долго жил в дешевом отеле. Выросший в нищете, актер трясся над каждым центом. Ужин в ресторане он превращал в сложный психологический поединок, стремясь любым способом уклониться от оплаты, а возводя особняк в Беверли-Хиллз, эксплуатировал рабочих, трудившихся на строительстве декораций в Голливуде.

Великий комик пользовался огромным успехом у слабого пола. Первой его женой стала 16-летняя Милдред Харрис, но брак распался через два года. Затем Чарли женился на Лите Грей — ей тоже было 16. По мнению биографа Чаплина Джойс Милтон, эти отношения положил в основу романа «Лолита» Владимир Набоков. Третьей супругой актера стала Полетт Годдар, снявшаяся в главных ролях в его фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор». Расстались они в 1940 году, и Годдар вышла замуж за писателя Эриха Марию Ремарка. Последняя жена Чаплина Уна О’Нил была младше его на 36 лет. У супругов родилось восемь детей. Последний ребенок появился на свет, когда комику было 72 года.

Ирландский драматург Бернард Шоу считал Чаплина единственным выходцем из кинематографа, достойным называться гением. Славу ему принесло немое кино. Хотя звук появился уже в 1927 году, Чарли оставался верным старой кинотехнике еще целое десятилетие. Он признавался: «Я как мог настаивал на том, чтобы мои фильмы оставались немыми. Я был актером пантомимы и могу без ложной скромности сказать, что в этом качестве равных мне было немного». А еще говорил: «Хороший разговорный фильм хуже хорошего спектакля, а вот хорошее немое лучше хорошей пьесы». И шутил: «Жаль немое кино. Какое удовольствие было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно».

В начале 1950-х годов кинозвезда уехал в Лондон на премьеру своего фильма. В США его уже не пустили, считая тайным сторонником коммунистов. Главным преследователем Чаплина был глава ФБР Эдгар Гувер. Кстати, в США актер прожил более 40 лет, но так и не получил американского гражданства. Чаплин поселился в городе Веве в Швейцарии, где и провел оставшиеся годы.

Звезда немого кино ушел из жизни 25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет. А через два месяца после похорон его гроб похитили. Грабители потребовали у семьи выкуп, но швейцарская полиция нашла злоумышленников. Вторично Чарли Чаплина похоронили, укрыв гроб слоем бетона.

В память о себе лучший в истории мирового кино комик оставил не только свои фильмы, но и высказывания с глубочайшим смыслом. Вот некоторые из них: «Моя боль может быть причиной чьего-то смеха, но мой смех никогда не должен быть причиной чьей-то боли». «В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию». «Ничто не вечно в нашем грешном мире, даже наши неприятности». «Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали». «Я был и остаюсь клоуном, и это ставит меня выше любого из политиков»…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, о гибели экипажа советской подводной лодки «Комсомолец», затонувшей в Норвежском море ровно 30 лет назад.

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