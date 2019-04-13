Украина

Снятие санкций с девяти человек из окружения Януковича: в МИД сделали важное уточнение

Украинский дипломат, представитель Украины в Евросоюзе Николай Точинский опроверг информацию немецкой газеты Welt am Sonntag о снятии санкций с еще девяти бывших высокопоставленных чиновников из окружения Януковича. По его словам, в данном случае идет речь о снятии санкций, которое произошло в течение нескольких лет.

«Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt речь идет о санкциях, снятых в течение предыдущих лет», — объяснил дипломат.

При этом он подчеркнул, что, напротив, в течение последних лет экономические, «крымские» и персональные санкции, введенные за псевдовыборы на оккупированной территории, строительство Керченского моста, нелегальное транспортировки турбин Siemens, захват украинских моряков и другие преступления РФ, в Евросоюзе были существенно расширены.

В настоящее время в санкционный список ЕС включены 170 физических лиц и 44 компании, подрывавшие территориальную целостность Украины и способствовавшие обострению конфликта в стране.

Напомним, 10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию о поддержке доклада «Роль и миссия ПАСЕ: главные вызовы будущего». При этом из окончательного текста доклада были изъяты пункты, предусматривавшие возможность возврата в ПАСЕ российской делегации. Это произошло после вмешательства евродепутатов от Украины.

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