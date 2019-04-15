В Крыму оккупанты пришли с обысками в мечеть

Украина

В оккупированном Симферополе российские силовики пришли с обысками в мечеть и домой к имаму Рустему Абилеву. Ранее сообщалось, что в конце марта оккупанты задержали, а затем и арестовали более 20 крымских татар, большинство из них ездили на судебные заседания в российский Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политических заключенных.

Как сообщает «Крымская солидарность», силовиков, проводящих следственные действия, сопровождают пропагандисты с кремлевского телеканала «Россия 1».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», арестованных в Крыму крымскотатарских активистов перевезли в Ростов-на-Дону (РФ), их всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир

Один из арестованных в Крыму 27 марта активистов Руслан Сулейманов рассказал, что из Симферополя в Ростов-на-Дону их перевозили на самолете с наглухо зашторенными иллюминаторами, а по трапу вели в шапках, с закрытыми глазами, как особо опасных преступников.

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