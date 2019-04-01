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В Украине снова растет уровень заболеваемости корью: где болеют больше всего
С начала года корью в Украине заболели 35 тыс. человек. Уровень заболеваемости снова растет, сообщили в Минздраве. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека — 1113 взрослых и 1141 ребенок.
После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. В течение 22−28 марта больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных: 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200: 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177: 93 взрослых и 84 ребенка); Львовской (165: 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях.
С начала года (с 28 декабря 2018 до 28 марта 2019) корью заболели 35 002 человека — 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели 2019 корью заболели 2179 человек — 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.
На этой же недели вспышку кори зафиксировали в детском соматическом санатории в Запорожской области.
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