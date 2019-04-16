26.67 / 26.93 30.06 / 30.46
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пожар в Нотр-Дам де Пари сняли с дрона: появилось впечатляющее фото

12:11 16 апреля 2019 131
пожар в в соборе Нотр-Дам
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали снимок пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции, сделанный с помощью дрона. На фотографии видно, что огонь охватил почти все сооружение.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый Нотр-Дам. Потушить пламя удалось лишь к утру 16 апреля.

Пожар в соборе был настолько сильным, что через несколько минут после начала обрушился шпиль. Он находился на реставрации. Вслед за шпилем обрушилась крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования всем французам и пообещал, что собор будет обязательно восстановлен. Меценаты уже пообещали первые финансовые вливания в проект по спасению собора. Первым об этом заявил известный бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Он пообещал выделить 100 млн евро.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины