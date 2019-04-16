Убийство ювелира в Киеве: подозреваемых отправили под арест

Происшествия

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения трем мужчинам, задержанным по подозрению в убийстве ювелира Сергея Киселева 5 марта 2019 года. Об этом столичная прокуратура сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на 2 месяца без возможного выхода под залог.

Напомним, 5 марта 2019 года возле дома № 9 по улице Флоренции в Киеве мужчина в полицейской форме застрелил 58-летнего Сергей Киселева. Тело ювелира обнаружили возле его «Мерседеса». В течение нескольких недель полиции удалось выйти на группу из троих мужчин, которые и совершили убийство. Как оказалось, они готовили еще целый ряд тяжких преступлений.

По полученной следствием информации, организатором убийства был бывший бизнес-партнер Киселева, уже отсидевший 11 лет за разбойное нападение, которое было связано с их общим бизнесом. Он организовал группу из трех киевлян 45−49 лет, чтобы похитить Киселева с целью выкупа. В момент похищения тот оказал сопротивление, и его застрелили.

Сергей Киселев был ключевым свидетелем по делу «бриллиантовых прокуроров». Однако, как утверждает начальник полиции Киева Андрей Крищенко, его убийство с этим делом не связано.

Как сообщали «ФАКТЫ», преступники намеревались взорвать родственников погибшего, когда те соберутся на кладбище помянуть покойного на 40-й день после смерти.

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