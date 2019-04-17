Убил «ведьму»: под Житомиром мужчина лишил жизни пенсионерку (видео)

Происшествия

В Житомирской области в селе Квитневое нашли тело 80-летней женщины с кровоподтеками на шее. Убил женщину, как оказалось впоследствии, ее сосед, посчитавший ее ведьмой, передает ТСН.

Сообщается, что 80-летняя Мария Адамовна исчезла за несколько часов перед убийством. Она пошла на почту за пенсией и не вернулась. Родные сразу бросились на поиски.

«Она не могла так просто пропасть. Думал, что какие-то дети или наркоманы позарились на пенсию, которую она получила, или сбила машина и где-то вывезла», — рассказал родственник убитой Владимир Соловьев.

По словам соседей, они видели, как бабушка возвращалась из райцентра, но домой так и не дошла. Тело женщины полиция нашла на следующий день за несколько сотен метров от села. На шее погибшей были синяки. Рядом с телом — ее сумка с кошельком. В нем вся пенсия — 4 тыс. грн. Поэтому версия об ограблении отпала сразу. Когда следователи начали опрашивать соседей, то вышли на 48-ми летнего мужчину, который жил рядом с бабушкой.

«Он полностью признал вину, мотивами были ссоры в течение длительного времени», — рассказал следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Житомирской области Екатерина Денисюк.

По словам односельчан, задержанный возненавидел соседку, потому что считал, что женщина наводит на него порчу. Про убийство и порчу мужчина сам рассказал полиции. Считал, что его семейному счастью мешают сразу три сельские бабушки, в частности, и родная мать.

«Оказалось, что он хотел убить бабушку одну, потом вторую и третью, и лишь тогда он сможет жениться. Если мы бы не нашли Марию Адамовну, он мог бы еще убить. Так в селе мог бы появиться серийный убийца», — рассказывает сельский председатель Анатолий Олийнык.

Мать мужчины в вину сына не верит. Зато то, что соседка наводила на него порчу — подтверждает. В то же время родственники погибшей уверяют, что никакого отношения к черной магии Мария Адамовна не имела.

«Ее в селе очень любили, она ветеран труда, всю жизнь проработала на хмелю», — говорит Владимир Соловьев. Подозреваемый в убийстве бабушки под стражей. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет за решеткой. Если психиатрическая экспертиза докажет его инвалидность, он будет признан невменяемым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Бразилии приговорил к длительным тюремным срокам трех каннибалов — бывшего профессора университета Хорхе Бельтрао Негромонте да Сильвейра, его жену Изабель Пирес и любовницу Бруну Кристину Оливейру. Троица, проживающая в городе Гараньюнс, заманивала в дом женщин, якобы предлагая им работу няни или же под предлогом бесед на религиозные темы. Затем они убивали их, а мясо жертв ели сами и делали из него начинку для пирожков, которые продавали на улицах, сбывали в бары и столовые, а также раздавали соседям бесплатно.

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