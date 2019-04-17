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Убил «ведьму»: под Житомиром мужчина лишил жизни пенсионерку (видео)
В Житомирской области в селе Квитневое нашли тело 80-летней женщины с кровоподтеками на шее. Убил женщину, как оказалось впоследствии, ее сосед, посчитавший ее ведьмой, передает ТСН.
Сообщается, что 80-летняя Мария Адамовна исчезла за несколько часов перед убийством. Она пошла на почту за пенсией и не вернулась. Родные сразу бросились на поиски.
«Она не могла так просто пропасть. Думал, что какие-то дети или наркоманы позарились на пенсию, которую она получила, или сбила машина и где-то вывезла», — рассказал родственник убитой Владимир Соловьев.
По словам соседей, они видели, как бабушка возвращалась из райцентра, но домой так и не дошла. Тело женщины полиция нашла на следующий день за несколько сотен метров от села. На шее погибшей были синяки. Рядом с телом — ее сумка с кошельком. В нем вся пенсия — 4 тыс. грн. Поэтому версия об ограблении отпала сразу. Когда следователи начали опрашивать соседей, то вышли на 48-ми летнего мужчину, который жил рядом с бабушкой.
«Он полностью признал вину, мотивами были ссоры в течение длительного времени», — рассказал следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Житомирской области Екатерина Денисюк.
По словам односельчан, задержанный возненавидел соседку, потому что считал, что женщина наводит на него порчу. Про убийство и порчу мужчина сам рассказал полиции. Считал, что его семейному счастью мешают сразу три сельские бабушки, в частности, и родная мать.
«Оказалось, что он хотел убить бабушку одну, потом вторую и третью, и лишь тогда он сможет жениться. Если мы бы не нашли Марию Адамовну, он мог бы еще убить. Так в селе мог бы появиться серийный убийца», — рассказывает сельский председатель Анатолий Олийнык.
Мать мужчины в вину сына не верит. Зато то, что соседка наводила на него порчу — подтверждает. В то же время родственники погибшей уверяют, что никакого отношения к черной магии Мария Адамовна не имела.
«Ее в селе очень любили, она ветеран труда, всю жизнь проработала на хмелю», — говорит Владимир Соловьев. Подозреваемый в убийстве бабушки под стражей. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет за решеткой. Если психиатрическая экспертиза докажет его инвалидность, он будет признан невменяемым.
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