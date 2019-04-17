26.66 / 26.90 30.05 / 30.44
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Запорожье водитель нагло вытолкнул женщину из маршрутки (видео)

11:00 17 апреля 2019 318
Маршрутка в Запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье водитель маршрутки № 44 выгнал из салона пенсионерку, отказавшуюся оплатить проезд, предъявив пенсионное удостоверение.

Сначала водитель кричал, а затем лично подбежал к пожилой женщине, чтобы вытолкать из салона. Он продолжил кричать и после того, как пассажирка оказалась за дверью автобуса.

Видео инцидента в Instagram набрало массу просмотров и пользователи оставили под ним разные комментарии. Так, одни указали на то, что и водителя когда-то ждет старость, а другие пожаловались на «наглых» пенсионеров, которые «зачастую еще и забывают предъявлять свой документ, который дает им право на льготный проезд».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как в Ровно водитель маршрутки грубо вытолкал из салона нетрезвого пассажира. А в Хмельницкой области на днях произошло другое резонансное ЧП с участием маршрутки, из которой выпала женщина. В настоящее время она находится в коме, а водитель отстранен от работы и может пойти под суд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины