В Запорожье водитель нагло вытолкнул женщину из маршрутки (видео)

Происшествия

В Запорожье водитель маршрутки № 44 выгнал из салона пенсионерку, отказавшуюся оплатить проезд, предъявив пенсионное удостоверение.

Сначала водитель кричал, а затем лично подбежал к пожилой женщине, чтобы вытолкать из салона. Он продолжил кричать и после того, как пассажирка оказалась за дверью автобуса.

Видео инцидента в Instagram набрало массу просмотров и пользователи оставили под ним разные комментарии. Так, одни указали на то, что и водителя когда-то ждет старость, а другие пожаловались на «наглых» пенсионеров, которые «зачастую еще и забывают предъявлять свой документ, который дает им право на льготный проезд».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, как в Ровно водитель маршрутки грубо вытолкал из салона нетрезвого пассажира. А в Хмельницкой области на днях произошло другое резонансное ЧП с участием маршрутки, из которой выпала женщина. В настоящее время она находится в коме, а водитель отстранен от работы и может пойти под суд.



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