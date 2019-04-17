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В горящем соборе Парижской Богоматери разглядели огненную фигуру Иисуса Христа (фото)
38-летняя жительница Шотландии Лесли Роуэн утверждает, что в горящем соборе Парижской Богоматери появилась огненная фигура Иисуса Христа. «Это может быть игра моего воображения, но посмотрите повнимательнее на эту фотографию — что вы видите?» — написала женщина в соцсети Facebook.
И Роуэн была не единственной, кто счел это божественным явлением. «Да, я вижу его ясно — длинное одеяние и все остальное», «Это определенно Иисус», — писали ей в комментариях другие пользователи сети. Некоторые, однако, были настроены скептически, считая, что Лесли выдает желаемое за действительное.
Роуэн между тем заявила изданию Daily Record, что была потрясена тем, что увидела на снимке. «Это силуэт Христа. Я действительно вижу яркий образ, — сказала она. - Надеюсь, это принесет утешение жителям Парижа и всему остальному миру в это грустное время».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нострадамус предсказал пожар в соборе Парижской Богоматери.
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