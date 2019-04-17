Нострадамус предсказал пожар в соборе Парижской Богоматери (фото)

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Легендарный французский алхимик и предсказатель Нострадамус предсказал пожар в соборе Парижской Богоматери еще 500 лет назад. Это утверждает лектор Калифорнийского университет в Беркли Джессика Адамс. Как пишет издание Daily Express, в своем блоге Адамс указывает, что знаменитый Мишель де Нострдам писал в одном из своих пророчеств: «Созвездие Овна, Юпитер и Сатурн. Вечный Бог, какие перемены ждать? Зло возвратится по прошествии долгого века. Франция, Италия, через какие эмоции вам придется пройти?». Джессика считает, что речь идет именно об апреле 2019 года. По ее словам описанное Нострадамусом расположение планет и созвездий полностью соответствует как раз этому периоду времени.

Более, того, в своем обращении к нации после потрясшей весь мир трагедии президент Франции Эммануэль Макрон употребил то же самое слово — «эмоции». «Собор Парижской Богоматери в огне. Это эмоции всей нации. С мыслями за всех католиков и всех французов…», — написал Макрон в соцсети Twitter.

Напомним, что пожар произошел в Страстную неделю накануне католической Пасхи.

В свое время, как считается Нострадамус (который родился 14 декабря 1503 года и умер 2 июля 1566 года) также предсказал великий пожар 1666 года в Лондоне.

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