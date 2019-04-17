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Украина

Российский суд продолжил арест пленным украинским морякам

15:06 17 апреля 2019 21
Пленные моряки
Инф. «ФАКТОВ»

Украинским морякам, незаконно захваченным российскими военными в Черном море 25 ноября 2018 года, продлили срок содержания под стражей до 24 июля. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Соответствующее решение было принято в отношении моряков Сергея Цибизова, Андрея Опрыско, Романа Мокряко, Евгения Семидоцкого, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.

До конца дня аналогичное решение должно быть принято в отношении всех 24 захваченных моряков.

Заседания суда проходят в закрытом режиме.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о патриотическом поступке капитану катера «Бердянск» Дениса Гриценко, который во время суда отдал честь Украине.

Также стало известно, как моряков поддержали в суде их родные и простые россияне.

Отметим, что перед заседанием суда в МИД РФ заговорили о консультациях об освобождении 24 военнопленных моряков вместо рассмотрения этот вопрос в Международном трибунале по морскому праву.

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