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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 18 — 24 апреля
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
18 апреля — балет «Лебединое озеро»,
19 и 21 апреля — премьера оперы «Севильский цирюльник»,
20 апреля — балет «Жизель»,
24 апреля — опера «Травиата».
Начало: в 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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18 апреля в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» День посетителя.
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Вход свободный.
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18 апреля — 22 мая в Музее книги и книгопечатания Украины проходит выставка «В объятьях ангела». В экспозиции представлены редкие старинные иконы XVII— XIX веков, произведения известных мастеров гравюрного искусства, гравюры на шелке.
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: от 10 грн.
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18 апреля в 19:00 в Кирхе Святой Екатерины состоится концерт народного артиста Украины Вячеслава Самофалова и лауреата международных конкурсов Марии Вихляевой «Пьяццолла и танго».
Адрес: ул. Лютеранская, 22.
Цена: от 100 грн.
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19 апреля — 5 мая в Музее истории Киева проходит выставка украинского классического искусства «Первые имена». В экспозиции представлены работы Ивана Марчука, Николая Глущенко, Сергея Шишко, Виктора Зарецкого, Татьяны Голембиевской и других выдающихся художников.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: от 30 грн.
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19 апреля — 12 мая на территории ландшафтного парка «Певческое поле» состоится выставка тюльпанов «Сказки мира».
Адрес: ул. Лаврская, 33.
Цена: 75 грн.
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20—21 апреля в Национальном музее истории Украины проходит фестиваль Rockit weekend! В программе — международная выставка детских рисунков; лекции по литературе, кино, искусству, театру, развитию креативного мышления; воркшопы, мастер-классы, квесты, научные шоу; литературный интерактив; нестандартные методики. Для детей 3—16 лет.
Адрес: ул. Владимирская, 2.
Цена: 50 гривен, уличные развлечения — бесплатно.
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До 21 апреля в Центральном доме художника продлится выставка «Современный украинский импрессионизм».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1/5.
Вход свободный.
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20—22 апреля на НСК «Олимпийский» проходит книжная ярмарка «Мэдвин». В программе: автограф-сессии известных и молодых писателей, презентации новинок, поэтические вечера, художественные выставки, мастер-классы.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 55.
Вход свободный.
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До 20 мая в Национальном заповеднике «София Киевская» можно посетить выставку «Диалог. Живопись Александры Кириловой, скульптура Константина Синицкого».
Адрес: ул. Владимирская, 24.
Цена: от 20 грн.
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До 15 июня в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко проходит выставка гравюр выдающегося немецкого художника Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея.
Адрес: ул. Терещенковская, 15—17.
Цена: от 20 грн.
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