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Задержан подозреваемый в нашумевшем убийстве девушки с тату в Тернополе
Полиция Тернополя задержала Андрея Горбатюка, которого подозревают в убийстве 27-летней тернополянки Татьяны П. Об этом сообщила мать парня.
По информации местного издания «Тернополь1», он был самым известным клиентом жертвы.
Этот парень известен не только в Тернополе, но и в Украине. Именно благодаря внешности Андрей узнаваем — у него глаза «как у демона», залитые черной краской. Такую, по его мнению, изюминку парень придумал еще будучи подростком. И именно Татьяна со своим мужем реализовали замысел парня.
Напомним, 16 апреля девушку нашли мертвой дома, с ножевыми ранениями на теле. Сообщение об этом появилось в СМИ в обед, а уже в 18 часов Нацполиция объявила в розыск друга убитой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о кровавом преступлении в Кривом Роге, где пьяный ревнивец нанес несколько ножевых ранений сотрудникам троллейбусного депо, куда пришел искать свою жену.
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