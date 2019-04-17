Происшествия

Задержан подозреваемый в нашумевшем убийстве девушки с тату в Тернополе

Полиция Тернополя задержала Андрея Горбатюка, которого подозревают в убийстве 27-летней тернополянки Татьяны П. Об этом сообщила мать парня.

По информации местного издания «Тернополь1», он был самым известным клиентом жертвы.

Этот парень известен не только в Тернополе, но и в Украине. Именно благодаря внешности Андрей узнаваем — у него глаза «как у демона», залитые черной краской. Такую, по его мнению, изюминку парень придумал еще будучи подростком. И именно Татьяна со своим мужем реализовали замысел парня.

Напомним, 16 апреля девушку нашли мертвой дома, с ножевыми ранениями на теле. Сообщение об этом появилось в СМИ в обед, а уже в 18 часов Нацполиция объявила в розыск друга убитой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о кровавом преступлении в Кривом Роге, где пьяный ревнивец нанес несколько ножевых ранений сотрудникам троллейбусного депо, куда пришел искать свою жену.

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