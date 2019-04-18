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В Украине раскрыта масштабная автомобильная афера: сотни человек обмануты, миллионы гривен украдены (фото)
В Украине преступная группа под предлогом продажи несуществующих автомобилей и сельхозтехники обманула порядка двух сотен украинцев и украла у них семь миллионов гривен. Ранее в Киеве завершили следствие по громкому делу пятерых аферистов, которые обманули пенсионеров на общую сумму в 500 тысяч гривен.
Как сообщают в прокуратуре Киева, группировка действовала на территории столицы, Запорожской и Николаевской областей. Руководила группой, в которую входило около десяти человек, 33-летняя уроженка Николаевской области. Злоумышленники находили клиентов через интернет, предлагая технику по низким ценам.
«Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательной предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Получив деньги, клиентов под благовидным предлогам отвлекали, и давали на подпись договор, не имеющий отношения к сделке. Лишь впоследствии, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги компании или взяли у них кредит на сумму до 600 тыс. гривен», — сообщают в столичной прокуратуре. Таким образом с октября 2017 по апрель 2019 участники преступной группы обманули не менее 200 граждан и завладели их средствами на сумму 7 млн гривен.
В прокуратуре также сообщают, что пятерым злоумышленникам, в том числе и организатору схемы завладения деньгами украинцев, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Двум лицам сообщено о подозрении заочно.
Эксклюзивный материал о том, как мошенник обманул несколько сотен владельцев авто на иностранной регистрации, пообещав им помощь в растаможке машин, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Исчез с деньгами и документами: аферист обманул „евробляхеров“ на полмиллиона долларов».
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