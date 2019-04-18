Украина

«Так меня даже при Украине не гнобили»: в ОРДО сепаратисты жалуются на отжим имущества и пытки (фото)

Пособники оккупантов жалуются на беззаконие в ОРДО, рассказывая о том, что пытки в застенках силовых структур террористы применяют не только к патриотам Украины, но и к соратникам. Об этом они сообщают в комментариях к посту рупора донецких сепаратистов Романа Манекина в Facebook.

«У меня имущества на пару штук „зелени“ отжали мудаки в погонах», «Пытали током в МГБ», «В УБОП сломали ребро», «Даже простой отписки — ни от военной, ни от гражданской „прокуратуры“ — не было», — такие комментарии появились под постом кремлевского пропагандиста Романа Манекина, который впал в немилость к лидерам боевиков «ДНР» и с 2014 года уже несколько раз побывал «на подвале», но тем не менее продолжает воспевать так называемую «республику».

На своей странице в соцсети гражданин России Манекин 17 апреля 2019 года сообщил о том, что в «отделении полиции ДНР» Кировского района оккупированного Донецка пытали «ополченца», потерявшего на войне ногу. «В „личку“ опять пишут о пытках током в отделении полиции ДНР. И опять ополченца. (На этот раз, потерявшего ногу на войне). Опять! Да я и сам в ИВС видел человека, которого привели после пытки током. Видимо, в системе МВД ДНР пытки током приняли систематический характер…» — передает Манекин письмо супруги боевика, который оказался «на подвале».

Судя по комментариям, многих своих пособников оккупанты «отблагодарили» аналогичным способом — отправили «на подвал», где подвергли избиениям и пыткам. А жаловаться на это в ОРДО оказалось бесполезно.

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