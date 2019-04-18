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На Донбассе ВСУ метким выстрелом уничтожили блиндаж боевиков (видео)
В зоне ответственности 54-й отдельной механизированной бригады бойцы ВСУ адекватно ответили на провокационные обстрелы со стороны боевиков, уничтожив вражеский блиндаж. Ранее в сети показали видео ликвидации пулеметчика — боевика «ДНР»
«Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр в очередной раз провела мастерскую операцию в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск. С данных позиций противник систематически вел прицельный огонь по подразделениям ОС», — сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
По данным разведки, трое боевиков были уничтожены и еще трое ранены. Был унчтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы 54-й ОМБр разрушили опорный пункт оккупантов, ликвидировав троих и ранив пятерых боевиков.
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