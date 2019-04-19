Водка и вино могут снижать уровень холестерина в крови, — результаты эксперимента

Здоровье

После длительного периода на жирной диете добавление водки и вина в рацион дало эффект снижения холестерина. Такие данные получены в ходе эксперимента на животных в США, пишет «Медикфорум».

В частности, журнал American Heart Association опубликовал результаты эксперимента с участием свиней, свидетельствующие о том, что небольшие количества водки и красного вина могут способствовать снижению уровня холестерина в крови.

Согласно этим данным, животные отличались высокой концентрацией холестерина в организме — их намеренно держали на диете, изобилующей жиром. Затем участников эксперимента поделили на три группы: в одной из них в пищу стали ежедневно добавлять по 375 мл красного вина пино нуар, в другой — водку в количестве 112 мл. В третьей группе животные продолжали питаться жирным кормом.

Спустя 7 недель ученые констатировали, что после добавления в рацион свиней вина и водки у них понизилось содержание холестерина в крови, в также уменьшился общий уровень липопротеинов. Помимо этого было зафиксировано увеличение скорости циркуляции крови к сердцу и замедление процесса миокардиального фиброза.

Авторы эксперимента отметили, что по сравнению с водкой действие вина на организм животных было мягче за счет высокого содержания веществ-антиоксидантов. Однако, по словам ученых, полученные результаты совершенно не означают того, что бороться с высоким холестерином людям нужно с помощью спиртного.

Исследователи отмечают, что делать окончательный вывод пока еще слишком рано. Специалисты намерены продолжить исследование эффекта алкогольных напитков при повышенном содержании холестерина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала украинцам, как снизить уровень холестерина. При этом она подчеркнула, что потребность в лечении статинами может исчезнуть, если человек меняет свой образ жизни — бросает курить, злоупотреблять алкоголем, улучшает питание, нормализует вес и увеличивает уровень физической активности.

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