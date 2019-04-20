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На Волыни спустя три дня разыскали солдата, сбежавшего с автоматом
Ночью 20 апреля полицейские Волынской области совместно с военнослужащими 14-й ОМБр задержали военнослужащего-срочника Артема Григоренко, который исчез из расположения своей части 16 апреля вместе с оружием. Об этом в Facebook сообщил заместитель Волынского главка полиции Сергей Козак.
По словам Козака, когда обнаружили сбежавшего военного, автомат с патронами был при нем.
«Спасибо вам, коллеги, просто делаете свою работу, не оглядываясь на политиков», — отметил полицейский.
Артем Григоренко родом из села Новомарьевка Николаевской области. Службу в бригаде проходил с января 2019 года. Григоренко исчез с территории воинской части во Владимире-Волынском три дня назад. Полиция объявила в городе план «Перехват» и перекрыла все выезды из населенного пункта. За содеянное военнослужащий понесет уголовную ответственность.
Напомним, в Херсонской области полицейские задержали военного, который после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по «контракту».
Как сообщали «ФАКТЫ», в Военной прокуратуре заявляли, что с 2014 года в Украине открыто более 11 тысяч уголовных производств за дезертирство, уклонение от службы в армии и самовольное оставление службы. 1500 обвинительных актов касаются именно совершения дезертирства.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!