Мир

В Казахстане произошло страшное ДТП: много погибших и раненых

В Казахстане, где недавно произошла смена власти, случилось крупное ДТП, в котором погибли 11 человек, еще 32 пострадали.

Как сообщает местное издание Zakon. kz, первоначально в аварию попали легковой автомобиль Toyota Camry, который столкнулся с припаркованным на дороге грузовиком. В это время автобус с пассажирами пытался объехать место столкновения машин, которые столкнулись впереди него, но перевернулся.

Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения. Пострадали 32 человека. В каком они состоянии, не сообщается.

Авария произошла на 181-м км трассы Алматы — Ташкент.

Напомним, под Киевом в конце марта из-за состояния дорожного полотна столкнулись 20 автомобилей. За день до этого на том же участке дороги в аварию попали девять авто.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине могут кардинально поменять принципы определения виновника смертельного ДТП. Водителям хотят дать шанс избежать ответственности, если они докажут, что смертельной аварии нельзя было избежать из-за ям на дороге.

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