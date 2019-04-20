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ДТП под Киевом: появились эксклюзивные фото и видео аварии на Житомирской трассе
В субботу, 20 апреля, приблизительно в половине пятого утра под Киевом на 19 километре Житомирской трассы произошла авария с участием трех автомобилей — Renault, Mercedes и Toyota. Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором один автомобиль опрокинулся.
Как сообщают очевидцы, под Киевом, не доезжая КП, Renault с полуприцепом протаранил сразу два транспортных средства. Предварительно установлено, что грузовой Mercedes остановился из-за поломки. На помощь приехали ремонтники на Toyota и стали позади него. Водитель Renault не заметил стоящие авто, знак аварийной сигнализации и въехал в них.
В результате ДТП госпитализирован пожилой пассажир Toyota, житель Черновицкой области.
Движение транспорта на трассе было затруднено.
Видео аварии опубликовал «Киев Оперативный».
Ранее «ФАКТЫ» писали об аварии на улице Борщаговской в Киеве, в которой перевернулась машина. А также сообщали о серьезной аварии в столице на Жулянском мосту, в которой пострадали три автомобиля.
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