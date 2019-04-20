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В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова
В пятницу, 19 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные ликвидировали троих боевиков. Среди них харьковчанка Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна, которая была санинструктором боевиков. Напомним, на днях на донецком направлении украинский снайпер уничтожил пулеметчика боевиков.
Как сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), «бригада 200″ пополнилась очередными бойцами: командир роты росийско-оккупационных войск „лейтенант“ Пшеничный С.Е., „младший сержант“ Жильцов В.И., „младший сержант“ Эгалигердиева Л.В.»
По словам военного, уничтожили террористов военнослужащие 79-й ОДШБр.
Боевики подтвердили свои потери.
«ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе снайперы из отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили боевика после того, как украинские военные подожгли позиции российско-оккупационных войск. А также писали об уничтожении вражеского блиндажа бойцами 54-й ОМБр.
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