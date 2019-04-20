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Происшествия

Полиция задержала «минера» Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

17:57 20 апреля 2019 49
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция «по горячим следам» задержала злоумышленника, который днем 20 марта сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Им оказался 29-летний житель поселка Калиновка Киевской области. Установлено, что звонок на горячую линию полицию он совершил в нетрезвом состоянии. В настоящее время с ним общаются следователи, сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Отмечается, что для поисков взрывчатки в здании вокзала, а также на привокзальной территории пришлось задействовать наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов. Из здания были эвакуированы 950 пассажиров и железнодорожников.

Напомним, в Одессе с утра 20 апреля «заминировали» два торговых центра, из которых эвакуировали более тысячи человек.

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