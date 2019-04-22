Корица сжигает жир, улучшает зрение и повышает иммунитет, но злоупотреблять специей опасно

Здоровье

Диетологи советуют тем, кто хочет похудеть, обязательно добавлять в еду корицу. Эта приправа улучшает обмен веществ и прекрасно сжигает жир, в том числе в области живота. Ведь именно этот жир, абдоминальный, уходит хуже всего. В день рекомендуется съедать примерно чайную ложку корицы. Ее, например, можно добавлять в кефир. Кстати, пряность уменьшает чувство голода. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», специи — отличное средство для профилактики гриппа или ОРВИ.

А ученые из Университета Аризоны выяснили, что корица снижает риск развития болезней сердца. Специалисты кормили крыс в течение 12 недель жирными продуктами. Одним грызунам давали добавки с корицей, а другим — нет. Оказалось, что крысы, употреблявшие корицу, накапливали меньше жира. Кроме того, у них были в норме сахар и липиды в крови. А это позволяет предположить, что пряность может предотвратить диабет и атеросклероз.

Считается, что корица помогает сконцентрироваться и улучшает способности к обучению. Поэтому рекомендуется бросить щепотку пряности в утренний кофе, чтобы бодрящий эффект был выше. Некоторые советуют корицу для профилактики деменции и болезни Паркинсона. Кроме того, американские исследователи выяснили, что соединение, придающее корице специфический аромат и вкус, может защитить от рака кишечника.

Есть мнение, что эта пряность улучшает зрение. Некоторые считают, что корица укрепляет иммунитет. А при вирусных и бактериальных заболеваниях ее можно добавлять в чай вместе с имбирем — так эффект будет лучше.

Кстати, женщинам корица поможет облегчить менструальные боли, нормализовать цикл. Полезна специя и при артрите, бессоннице, депрессии, головной боли.

Но с корицей важно не переборщить. Избыточное количество пряности может спровоцировать сильную усталость, подавленное состояние, головную боль. В корице содержится кумарин — душистое вещество, которое может вызвать повреждение печени, если злоупотреблять приправой. При низкой свертываемости крови корицу нужно употреблять очень осторожно, ведь пряность ее разжижает. Не следует есть корицу и тем, кто склонен к аллергии.

Благодаря антиоксидантам корица активно стимулирует кровообращение внутри кожных покровов и волосяных луковиц. Поэтому приправу можно использовать в масках для волос и кожи.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» консультант проекта «Зважені та щасливі» Мирослава Ульянина дала советы по питанию, физическим упражнениям и поделилась рецептами полезных блюд для тех, кто хочет похудеть.

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