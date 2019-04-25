Здоровье

Врач рассказал, что делать, если мышцы и суставы ноют на погоду

Острая реакция организма на перемену погоды, например, если ноют мышцы и суставы, может свидетельствовать как о проблемах с суставами, так и об аутоиммунном заболевании.

Если же иммунная система в порядке, речь может идти о так называемом болевом расстройстве. Об этом во время телефонной линии с читателями «ФАКТОВ» сказала руководитель сети центров «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

По ее словам, боль может быть связана с тем, что околосуставные мягкие ткани (а не ткани суставов) обладают большим количеством болевых рецепторов. Если они неправильно работают, реагируют на все метеорологические явления, возникает боль — в коленях, в спине, головная боль. В этом случае надо уменьшить активность болевой системы.

Делать это лучше, принимая препараты, снижающие повышенную активность нервной системы, болевых рецепторов.

«Лекарства помогут все наладить, и суставы перестанут болеть», — обнадежила собеседник.

Другие советы врача-невролога читайте в статье «ФАКТОВ» «Хронический стресс сбивает все биоритмы, лишает сна, нарушает работу органов, — врач-невролог».

Напомним, синоптик предупредила о возможности осадков во время пасхальных праздников.

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