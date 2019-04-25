- 2:26 Страстная пятница: что это за праздник и как его провести
- 1:55 Пустился во все тяжкие: после развода Николас Кейдж дважды замечен пьяным в караоке-баре
- 1:25 Наихудший сценарий: Украина в Совбезе ООН призвала осудить действия РФ по выдаче паспортов на Донбассе
- 0:27 Михаил Горбачев попал в больницу, — СМИ
- 0:10 Взрыв на шахте в «ЛНР»: погибли люди
- 23:45 Украину обвинили в распространении кори в Израиле и США
- 23:15 Джемилев объяснил, почему нельзя силой вернуть Крым Украине
- 22:41 InformNapalm идентифицировал еще одного путинского военного, участвовавшего в аннексии Крыма
- 22:07 Совбез ООН обсуждает выдачу Россией паспортов жителям Донбасса: онлайн-трансляция
- 21:56 Гражданство дадим, но на пенсию не рассчитывайте: в России разъяснили "паспортный" указ Путина
Врач рассказал, что делать, если мышцы и суставы ноют на погоду
Острая реакция организма на перемену погоды, например, если ноют мышцы и суставы, может свидетельствовать как о проблемах с суставами, так и об аутоиммунном заболевании.
Если же иммунная система в порядке, речь может идти о так называемом болевом расстройстве. Об этом во время телефонной линии с читателями «ФАКТОВ» сказала руководитель сети центров «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.
По ее словам, боль может быть связана с тем, что околосуставные мягкие ткани (а не ткани суставов) обладают большим количеством болевых рецепторов. Если они неправильно работают, реагируют на все метеорологические явления, возникает боль — в коленях, в спине, головная боль. В этом случае надо уменьшить активность болевой системы.
Делать это лучше, принимая препараты, снижающие повышенную активность нервной системы, болевых рецепторов.
«Лекарства помогут все наладить, и суставы перестанут болеть», — обнадежила собеседник.
Другие советы врача-невролога читайте в статье «ФАКТОВ» «Хронический стресс сбивает все биоритмы, лишает сна, нарушает работу органов, — врач-невролог».
Напомним, синоптик предупредила о возможности осадков во время пасхальных праздников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...