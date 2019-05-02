В Украине создан уникальный беспилотник, способный сутки находиться в воздухе

Наука и технологии

Знай наших!

— Как это ни удивительно, толчком к созданию гибрида воздушного шара и дрона для нас с моим другом Александром Лозинским стали комиксы, — говорит участник проекта по созданию этого необычного летательного аппарата Дмитрий Хмара из Киева. Корреспонденты «ФАКТОВ» встретились с ним на конкурсе космических инженерных стартапов, который прошел на минувшей неделе в Киеве в рамках международного космического саммита Noosphere Space Summit. — Мы с другом увлекаемся космонавтикой. Просто читать о чужих успехах нам недостаточно — мы стремимся сами создавать аппараты для колонизации других планет. Однако поначалу финансов на это у нас не было. И все же очень хотелось реализовать свой творческий потенциал. Решили для начала создать комиксы, которые назвали «Козаки в космосi». Ведь это весьма эффективный способ привлечь внимание людей к космической тематике. Подключили к проекту художника Андрея Данковича. В наших комиксах заложено немало интересных идей, среди них — особый воздушный шар, предназначенный для того, чтобы с него высоко в небе запускали ракеты на орбиту. Дело в том, что воздушные запуски обходятся значительно дешевле, чем с поверхности земли. Мы с Александром занялись созданием прототипа (работающей модели) такого воздушного шара. Для популяризации идеи этого летательного аппарата и привлечения дополнительных средств демонстрируем его на выставках и конкурсах технических проектов. Судьи на этих конкурсах подали нам продуктивную мысль: космонавтика — это хорошо, но ведь можно использовать беспилотный шар и для иных, более реальных целей. Например, видеосъемка и видеонаблюдение с высоты. Почему бы и нет, решили мы, и приступили к разработке гибрида дрона и воздушного шара. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о группе молодых инженеров из Днепра, которые за собственные средства строят ракету, способную вывести на орбиту спутник.

«У нас уже есть 12 предзаказов»

— Спасатели рассказывали нам о своих учениях в Карпатах, где им очень бы пригодился наш гибрид дрона и воздушного шара, — продолжает Дмитрий Хмара. — В горах им нужно было обеспечить связь между подразделениями. Для этого следовало поднять передатчик на высоту около 500 метров. Они использовали дрон. Но он непрерывно держится в воздухе 15—20 минут, после чего его приходится спускать на землю и менять аккумулятор. Есть такой тип дронов, которые получают электроэнергию с наземного генератора по проводу. Но эти летательные аппараты выше 150 метров не поднимаются, ведь чем больше высота, тем длиннее кабель приходится за собой поднимать. А это большой вес.

Наш гибрид дрона и воздушного шара в данной ситуации на все 100 процентов способен удовлетворить потребности спасателей. Ведь он запросто поднимется на нужные полкилометра и сможет пробыть там хоть целые сутки.

— Как им управлять?

— На нем установлены двигатели, которые оператор запускает с земли, если необходимо совершить маневр.

— Вы уже начали выпуск?

— Пока нет — нужно кое-что доработать. При наличии определенной суммы уже через несколько месяцев гибрид будет полностью готов. Но у нас уже есть 12 предзаказов. Например, одной фирме нужно держать под постоянным видеонаблюдением территорию завода размером примерно полкилометра на полкилометра. Заказчики хотят, чтобы видеокамера была размещена на высоте около 300 метров. Наш гибрид это сможет обеспечить.

Кстати, еще одно важное достоинство нашего детища — почти все время полета его двигатели заглушены, а значит, аппарат парит в воздухе бесшумно. Это важно для некоторых видов видеосъемки, которым мешают посторонние шумы. И вот еще что: в ряде стран введен запрет на полеты дронов над местами скопления людей, поскольку эти беспилотники могут рухнуть вниз и травмировать кого-либо. Гибрид под эти запреты не подпадает, ведь он легче воздуха.

— Какой груз может поднять ваш летательный аппарат?

— От одного до полутора килограммов. Для видеокамеры этого вполне достаточно: вместе с аккумулятором она весит порядка 750 граммов. У нас есть шар диаметром шесть метров. Он поднимает три килограмма.

— Где берете средства на создание гибрида?

— Из своих личных доходов. У меня бизнеса нет — работаю инженером. Часть зарплаты идет на проект.

— А я владею небольшим пошивочным цехом, — вступает в разговор Александр Лозинский. — Окончил Национальный авиационный университет, работал в области информационных технологий. Когда началась российско-украинская война, решил конкретным делом помочь нашим военным — занялся разработкой и пошивом амуниции для тактической медицины (носилок, эвакуационных строп, медицинских рюкзаков с наборными подсумками), а также разгрузок, ремней… Для этого открыл швейный цех. Работал исключительно на волонтерской основе. Сейчас, чтобы заработать, беру гражданские заказы.

— Ваш гибридный аппарат уникальный?

— В мире есть похожие, но некоторые наши технические решения не имеют аналогов.

«Мне нравится то, что нравится мужу»

— Сколько средств вы уже потратили на проект?

— Сумма внушительная — порядка 30 тысяч долларов, — отвечает Дмитрий Хмара. — Дорого обошлась покупка четырех станков.

Кроме аппаратов для полетов на обычных для дронов высотах, мы приступили к созданию гибрида, который будет подниматься в стратосферу (высота от 11 до 50 километров). На 11—12 километрах температура воздуха экстремальная — минус 54 градуса. На таком жутком морозе многие материалы становятся хрупкими. Поэтому мы сейчас занимаемся тестированием пленок, кабелей, электроники на предмет работоспособности в условиях очень низких температур — погружаем их в жидкий азот.

— У вас есть лаборатория?

— Да, мы организовали ее на территории одного из заводов возле станции метро «Лесная». Из личных средств оплачиваем аренду.

— Как много времени там проводите?

— Как правило, все выходные. Ну, а перед конкурсами работаем также в будни по вечерам и даже по ночам.

— Как к этому относится ваша родня?

— Жена помогает (например, на нынешнем космическом саммите выступит с докладом о нашем проекте). Но иногда все же ругает меня за то, что уж слишком много времени и сил отдаю увлечению космонавтикой.

— Гибрид дрона и воздушного шара — это уже не первый проект, который муж разрабатывает со своим другом, — рассказала супруга Дмитрия Хмары Татьяна Тимченко. — В общем, отношусь к творческим занятиям мужа положительно — мне нравится то, что нравится ему. Стараюсь помогать Диме в меру сил: веду документацию и бухгалтерию космических проектов.



* Дмитрий Хмара (в центре), его жена Татьяна Тимченко и Александр Лозинский рассказали, как гибридный беспилотник (на фото) справляется с задачами, которые не под силу обычным дронам

— Вас не смущает, что он тратит на свои проекты деньги из семейного бюджета?

— Нет, поскольку он расходует средства с умом. Денег нам на жизнь хватает.

— Кроме гибрида дрона и воздушного шара мы представили на конкурсе еще две разработки, — продолжает Дмитрий Хмара. — Одна из них — экзоскелет (искусственный внешний скелет) для космонавтов. Дело в том, что в условиях невесомости у человека начинают атрофироваться мышцы и размягчаться кости. Причина в том, что исчезает привычный в условиях гравитации уровень физической нагрузки. За первую неделю пребывания на орбите человек может потерять около 20 процентов мышечной массы. Чтобы этому воспрепятствовать, космонавты по два часа в день занимаются на спортивных тренажерах. Наши экзоскелеты позволят экономить время — космонавтам не понадобится специально тратить его на тренировки. Ведь когда на тебе экзоскелет, мышцы получают нагрузку.



* Изобретатель Дмитрий Хмара демонстрирует экзоскелет, который призван нагружать мышцы космонавтов в условиях невесомости. Достоинство аппарата в том, что человек занимается физкультурой как бы между прочим, выполняя основную работу

— За счет чего?

— За счет того, что металлические руки оснащены электродвигателями. Их работа создает сопротивление движениям человека, и мышцы нагружаются.

Еще одна наша разработка, представленная на конкурсе, — робот, который призван получать из лунной почвы (реголита) газы и другие полезные вещества. Газы он будет закачивать в воздушные шары. Материалом для них послужит пленка, которую мы используем в нашем гибриде дрона и воздушного шара.

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