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13 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит челюстно-лицевой хирург Андрей Копчак
— Нарушение в височно-нижнечелюстных суставах может развиваться постепенно и в какой-то момент даст о себе знать головной болью, шумом в ушах, человеку становится больно жевать, трудно открывать рот, — говорит директор Стоматологического центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук Андрей Копчак. — Чем дольше длится такое состояние, тем труднее будет помочь пациенту. Но сегодня есть новые диагностические технологии, благодаря которым можно точно понять, действительно ли боль возникает из-за проблем с челюстями, и выстроить план лечения.
— Можно ли не допустить разрушения суставов?
— Если речь идет о врожденных дефектах, то родители должны решить проблему, пока ребенок маленький. Необходима консультация ортодонта, который скажет, правильный ли у ребенка прикус, оценит размер и соотношение челюстей. Чтобы исправить прикус, достаточно того, что ребенок некоторое время носит специальную каппу или аппарат. При сложной аномалии иногда прибегают к хирургическому лечению. Бывает, у взрослого человека зубной ряд смещается из-за неправильного стоматологического лечения. В результате страдают суставы. Проблемы с челюстями надо обязательно устранить, иначе суставы разрушатся.
Как не пропустить аномалию развития зубов у ребенка? Какие обследования назначают пациентам, у которых есть проблемы с суставами челюсти? Можно ли исправить прикус взрослому человеку?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 13 мая, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит челюстно-лицевой хирург Андрей Владимирович Копчак.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 23 мая
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать для формирования у малыша правильного прикуса и как ухаживать за зубами ребенку, который носит брекеты.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..