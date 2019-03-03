Здоровье

Как ухаживать за зубами у грудничков и что делать для формирования правильного прикуса

Люди с красивой открытой улыбкой сразу располагают к себе, особенно когда зубы ровные, безупречные. Многие родители стремятся, чтобы у ребенка уже с детства была идеальная улыбка. Если прикус неправильный, обращаются к врачу-ортодонту. Подросткам доктор часто назначает брекет-системы, и дети с удовольствием носят их, считая, что это круто. Нужно ли показывать ортодонту малышей?

«Врач обязательно обращает внимание на то, как дышит ребенок»

— Считаю, что ребенка уже в четыре-пять лет должен осмотреть ортодонт, даже если родителям кажется, что никаких проблем с прикусом нет, — объясняет врач-ортодонт киевской стоматологической клиники Тамила Пилипчук. — Увидев отклонения, специалист, который занимается гармоничным развитием зубов и челюстей, а также всего лицевого скелета, сможет вовремя их исправить. Если же все в порядке, повторный визит планируется около шести лет. Затем нужно приводить ребенка на осмотр при каждой смене молочных зубов, пока не прорежутся последние боковые зубы.

— Какие нарушения бывают у малышей?

— Самые разные: неправильное положение верхней или нижней челюсти, недостаточный рост челюстей, скошенный либо чрезмерно выступающий вперед подбородок, асимметрия лица, скученность зубов. Врач обязательно обращает внимание на то, как дышит ребенок. Если носовое дыхание перекрыто, то рот постоянно открыт, губы пересыхают, возникают трещины в углах рта, отечность лица, темные тени под глазами. Это не просто некрасиво, но, подобно снежному кому, влечет за собой множество других проблем.

— А именно?

— Постепенно сужается верхний зубной ряд, и для постоянных зубов не хватает места. Организм пытается компенсировать нехватку кислорода, вынуждая ребенка наклонять голову вперед. У таких детей нарушается осанка, они чаще простужаются, становятся невнимательными на уроках. Если ситуация будет усугубляться, то возможны проблемы с пищеварением, произношением. Нередко возникают психологические моменты: ребенок стесняется общаться со сверстниками, замыкается в себе.

— В чем причина неправильного прикуса?

— Причин немало, начиная с наследственности, заболеваний носоглотки (разросшиеся аденоиды) и заканчивая особенностями питания. Важное значение имеет, как проходила беременность, как питалась будущая мама, в каких экологических условиях проживала. Конечно же, большое влияние оказывает вид вскармливания младенца: прикус во многом зависит от того, сосет ли грудничок материнскую грудь или ему дают молочную смесь из бутылочки с соской.

При грудном вскармливании спинка языка надавливает на сосок, и кончик языка автоматически поднимается к небу, отталкиваясь от него при глотании. Если у мамы чрезмерно много молока или младенец сосет смесь из бутылочки с соской (часто неправильно подобранной), то язык ребенка просто лежит на дне полости рта — возникает, как мы говорим, инфантильное глотание. Это значит, что в будущем из-за того, что язык отталкивается от зубов, а не от неба, возникнут промежутки между постоянными зубами, другие нарушения.

«Первые зубки следует чистить, используя специальные детские щетки для грудничков»

— Нужно ли ухаживать за первыми молочными зубами?

— Обязательно. Первые зубки следует чистить, используя специальные детские щетки для грудничков. После еды мама проводит эту гигиеническую процедуру, а потом делает небольшой массаж десен, положив два пальца на десну (естественно, руки должны быть чисто вымыты). Это стимулирует рост зубов и челюстей ребенка и важно не только для малышей, но и для детей постарше, у которых начинают прорезываться постоянные зубы. Если ребят обучить приемам массажа, то они будут делать его сами.

— Какие продукты полезны для формирования правильного прикуса?

— Ребенок обязательно должен жевать твердую пищу. Каждый день полезно съедать одно яблоко и небольшую морковь. Каши лучше предлагать немного недоваренные, вместо котлеты — кусочек мяса. Хорошая жевательная нагрузка формирует гармоничное развитие лица, челюсти и зубов. Отучайте ребенка подолгу сидеть за обеденным столом: достаточно 15—20 минут, чтобы спокойно поесть, хорошо пережевывая пищу.

— Многие малыши подолгу сосут пустышку, а дети постарше, например, карандаш. Это может нарушить прикус?

— Да. Пустышка допустима до года, максимум — до полутора лет. Дети часто сосут пустышку, другие предметы или просто палец руки из-за стресса. Так ребенок пытается себя успокоить. Поэтому мы рекомендуем родителям выяснить, почему сын или дочь нервничает, и постараться исключить стрессовые факторы.

Также плохая привычка, когда ребенок любит сидеть, подперев одной или обеими руками голову — от этого может смещаться челюсть. Важно проследить, как малыш спит. Если под щечку подкладывает кулачок, следует отучать от этой привычки. Вредно спать лицом в подушку, сосать краешек пододеяльника.



* Уже в четыре-пять лет ребенка следует показать ортодонту

— Что делать, если нижняя челюсть выпирает вперед?

— В норме нижняя челюсть должна находиться чуть позади верхней. Но так бывает не всегда. Одна из причин в том, что челюсть блокируют в таком положении молочные зубы, чаще всего клыки. Чтобы исправить нарушение, врач может немного пришлифовать их. Это не болезненная процедура, ведь она проводится только на эмали зуба.

Бывает, что причина в недостаточном росте верхней либо чрезмерном развитии нижней челюсти. Иногда эти два фактора сочетаются. Тогда мы предлагаем поставить так называемые вестибулярные щиты, которые будут блокировать рост нижней челюсти, позволяя расти верхней. Щиты бывают пластмассовые (их изготавливают индивидуально) или более мягкие — стандартные силиконовые.

— Аппарат нужно носить постоянно?

— Да. Его следует снимать, когда малыш чистит зубы, ест или занимается в спортивной секции. В норме щит должен находиться во рту минимум 16—20 часов в сутки, тогда он работает наиболее эффективно.

— С какого возраста назначают брекет-системы?

— Иногда по показаниям мы частично используем брекеты вместо пластинки в семь-восемь лет. Но обычно такая коррекция применяется, когда ребенку исполняется 12—13 лет. В этом возрасте молочные зубы поменялись на постоянные, и даже седьмые зубы часто уже есть или прорезываются. В среднем лечение с помощью брекетов длится около двух лет.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский стоматолог Наталья Биденко объяснила, почему молочные зубы лечить нужно непременно и как сегодня это делают без боли. Также рассказала, какие сладости полезны, как правильно выбрать детскую зубную щетку и пасту и о многих других важных вещах.



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