Роман Карцев: «Одесская фаршированная рыба — блюдо вечное, как сало»

Культура

Роман Карцев, сердце которого перестало биться прошлой осенью, был королем эстрады. Его появление на сцене неизменно вызывает улыбку. А роли в фильмах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные» запомнились и полюбились миллионам зрителей. Коренной одессит, Роман Карцев очень любил родной город. Каждое лето приезжал сюда и останавливался в собственной квартире, признаваясь, что здесь, в Одессе, черпает вдохновение. «ФАКТЫ» неоднократно общались с известным артистом. И каждый раз это общение становилось для читателей настоящим праздником. Роман Карцев был человеком остроумным, с потрясающим чувством юмора.

«Работать с Райкиным было очень интересно!»

Самым большим подарком судьбы Карцев считал то, что Аркадий Райкин взял его к себе в театр. Аркадия Исаковича он называл своим «крестным отцом».

— Райкин был в Одессе на гастролях и увидел меня на сцене в студенческом театре миниатюр, — рассказывал «ФАКТАМ» Роман Карцев. — Я играл роль вора в трамвае. Аркадий Исаакович спросил: «Хотели бы у меня работать?» Конечно, я хотел! И вскоре получил вызов из Ленинградского театра миниатюр, куда потом привел Витю Ильченко и Мишу Жванецкого. Огромное спасибо за то, что Райкин нас взял в театр из самодеятельности без специального образования. Семь с половиной лет мы с ним играли, ездили на гастроли. Он дал нам путевку в жизнь. Я всегда помню об этом.

В театре был полный запрет на спиртное. Если от кого-то пахло алкоголем, он сразу увольнял. А еще Райкин не терпел запаха чеснока. Как-то мы выступали в Одессе, и я пришел играть, поев маминых котлеток. Аркадий Исаакович учуял запах и… выгнал меня со сцены со словами: «Иди и доешь».

К Карцеву Райкин относился особо. Только его допускал в зал, где репетировал свои монологи.

— Я сам удивлялся, как он разрешал присутствовать, — вспоминал Роман Карцев. — Репетиция — вещь интимная. Я сидел в уголке и слушал. Это потрясающее зрелище! Монолог — одна из сложнейших вещей. А почему мне разрешил? Может, никто и не просил его об этом раньше. А я спросил, и он ответил: «Давай!» Вообще работать с Райкиным было очень интересно. Я наблюдал за кулисами каждый его спектакль. Было любопытно, как он отшлифовывает миниатюру, и она с каждым разом становится лучше и лучше. Он добивался, чтобы получилось блестяще. Мы же играли почти каждый день! В этом была специфика нашего театра.

В Черновцах Райкину подыграла… ворона

С Райкиным, Жванецким и Ильченко Карцев много гастролировал по миру. Но особенно запомнились гастроли в Черновцах. Там произошел весьма забавный случай.

— Мы с Райкиным выступали в летнем театре в парке, — вспоминал Карцев. — И вдруг выступление Аркадия Исааковича прервали какие-то громкие нечленораздельные звуки. Райкин был в недоумении. Вроде бы интеллигентная публика — и вдруг такое. Он так и сказал, прервавшись на минуту. Но только начал выступать — опять эти звуки. На сцену вышел директор театра: «Вы что? Как не стыдно!» Публика была в замешательстве, все стали переглядываться. А потом вдруг выяснилось, что это… на дереве каркала ворона.

В жизни Карцева было много чудес. Например, с другом и партнером по сцене Виктором Ильченко Роман Карцев познакомился прямо на улице. Вот как он об этом вспоминал:

— Я как раз приехал из Ленинграда, где уже семь месяцев работал в театре у Райкина, в Одессу в отпуск. Шел на пляж. Мы встретились, разговорились, хотя до этого не были знакомы, но слышали друг о друге, так как оба увлекались самодеятельностью. Витя меня спросил: «Ты у Райкина? Молодец!» Я и ему предложил показаться Аркадию Исааковичу, который как раз отдыхал в Одессе в санатории. Райкин взял его и еще Милу Гвоздикову. Втроем мы оказались в Ленинграде.

А спустя время и Жванецкий подъехал. Вместе — я, Витя и Миша — снимали жилье. Сначала жили отдельно, а потом, чтобы сэкономить деньги, арендовали трехкомнатную квартиру, совершенно пустую — там были только клопы. Хозяйка, которая пила, брала с нас три рубля каждый день. Спали мы на матрасах. Целый день были заняты на репетициях в театре, поэтому приходили лишь, чтобы переночевать. А снимали жилье втроем, потому что не было денег. Мы с Витей получали 88 рублей в месяц, а Миша тогда еще вообще не работал — слонялся по Ленинграду и предлагал свои миниатюры в разные дворцы культуры. Для нас это было тяжелое время, но в смысле творчества — самое лучшее.

Верил ли Карцев в судьбу?

— Меня судьба как-то очень правильно вела, — признавался он. — Случайно я попал в театр к Аркадию Исааковичу — мне было 22 года. Семь с половиной лет работал. Потом поехал в Одессу и там встретил жену, с которой мы до сих пор — 50 лет! — вместе. Потом опять вернулся к Райкину. А спустя время мы втроем ушли от него и организовали свой Театр миниатюр, стали знаменитыми и объездили огромное количество стран.

О родной Одессе Карцев мог говорить бесконечно. Обожал запах моря, рыбу и квас. Вспоминал, что детство пахло семечками, так как недалеко от дома располагалась фабрика по производству подсолнечного масла. Считал, что для того, чтобы чувствовать себя свободным, нужно родиться в Одессе. Одессит, в каком бы городе или в какой бы стране ни жил, — свободен. Это состояние души.

— Я каждый год бываю в Одессе с большим удовольствием, — рассказывал Роман Карцев в последнем интервью «ФАКТАМ». — У меня уже просто тяга: в этом городе я родился и вырос. Этот воздух и это море дают мне силы и здоровье. У меня в Одессе квартира, которую мне подарил город. Когда прибываю, сразу же отправляюсь на Привоз, потому что у меня пустой холодильник и чем-то его надо заполнить. Покупаю копченое мясо, домашнюю колбасу, творог, брынзочку, рыбу… На Привозе всегда все в изобилии. Вспоминается, как когда-то в молодые годы мы приходили на Привоз, где стояли перевернутые бочки. На одной из них расстилалась газета, раскладывались купленные копчености и прочее. Даже арбуз разрезали! Ели все это с большим удовольствием.

*Роман Карцев ежегодно приезжал в родную Одессу, которую очень любил

«Блюдо номер один — жареные бычки», — уверял Роман Карцев

Описание Карцевым одесской кухни достойно публикации в кулинарных энциклопедиях. Эту кухню он знал и любил. И оставался ее поклонником всю свою жизнь.

— Блюдо номер один — жареные бычки, — уверял Роман Карцев. — В Одессе их готовят потрясающе. Нужно уметь их пожарить, чтобы они хрустели. Замечательны и барабулька, и дунайская селедочка… На Привозе столько копченой рыбы! Также визитной карточкой Одессы считаю фаршированную рыбу. Ее готовят почти во всех домах. На праздничном столе, например, в день рождения это самое главное блюдо. Фаршированную рыбу прекрасно готовила моя мама, сейчас так же замечательно готовит жена. Это блюдо вечное, как сало. А вот раки сейчас в Одессе очень дорогие. Один стоит три доллара. Но у меня есть друзья, которые, когда я приезжаю, обязательно покупают сотню раков, и мы моментально съедаем их с Мишей Жванецким. Раки — чисто одесское блюдо. Когда я приехал в Москву, нашел магазин, директором которого был одессит. Он нам поставлял раков из Одессы и Ростова. И даже — из Армении! У него всюду были связи. И вот когда он закупал ящик раков, звонил нам. И мы с Мишей собирались и в тишине поедали их.

В прошлом году великого актера Романа Карцева не стало. Михаил Жванецкий сказал кратко, но емко: «Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было».

Миллионы почитателей таланта Романа Карцева помнят его и любят.

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Фото Сергея Тушинского

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