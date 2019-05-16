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Грипп вернулся в Украину: за неделю — почти 100 тысяч заболевших
В начале мая, на 19-й неделе 2019 года, в Украине увеличилось количество заболевших гриппом. Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, около 97 тысяч человек обратились в медучреждения с этим недугом. Из них более половины — дети до 17 лет.
«Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ повысились по сравнению с предыдущей неделей. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 96 722 человека, из них 69,3% дети до 17 лет. С 1 октября 2018 года до 12 мая 2019 года в Украине переболело 13,6% населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что летальные случаи не зарегистрированы.
«Всего с начала эпидемического сезона умерли 63 человека, из них 12 — дети до 17 лет», — сообщили в ведомстве.
С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 161 543 человека.
Подробнее о том, как противостоять эпидемиям, «ФАКТЫ» рассказывали в материале: «Можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа: ответ специалистов».
Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание, чтобы быстрее восстановиться после гриппа.
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