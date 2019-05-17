Ровно 160 лет назад родился Артур Конан Дойл, придумавший Шерлока Холмса

История современности

Когда писатель убил своего знаменитого литературного героя, сама королева обратилась к Дойлу с просьбой о воскрешении детектива

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19 мая 1910 г. Земля пересекла хвост кометы Галлея. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества.

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Артур Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в столице Шотландии Эдинбурге. Его отец был художником, а мать много читала и была отличной рассказчицей. Семья испытывала финансовые трудности из-за страдающего алкоголизмом отца. Когда Артуру исполнилось девять лет, он на семь лет отправился в иезуитский закрытый колледж. Самым нелюбимым предметом для него была математика, а двое соучеников — братья Мориарти — постоянно издевались над будущим писателем. В своем рассказе «Последнее дело Холмса» Конан Дойл присвоил отрицательному герою, «гению преступного мира», фамилию Мориарти.

Закончив колледж, Артур решил связать свою жизнь с медициной. Еще будучи студентом, он опубликовал в университетском журнале первый рассказ. В 1880 году в качестве корабельного врача семь месяцев провел в арктических водах на борту китобойного судна. «Я взошел на борт этого корабля большим неуклюжим юношей, а сошел по трапу сильным взрослым мужчиной», — писал он позже в автобиографии. Получив диплом и степень бакалавра медицины, Конан Дойл занялся врачебной практикой, но при этом не прекращал писать.

Произведение, принесшее ему успех («Этюд в багровых тонах»), было опубликовано в 1887 году, а в 1891-м в журнале Strand был напечатан «Скандал в Богемии» — первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса». Черты великого сыщика писатель позаимствовал у своего университетского профессора Джозефа Белла, умевшего ставить диагноз по внешнему виду пациента. Многие считают профессора прототипом Шерлока Холмса. Однако по свидетельству сына писателя Адриана, Артур Конан Дойл говорил: «Если и был Холмс, так это я сам».

Перу Дойла принадлежат 60 рассказов и две литературные композиции о Шерлоке Холмсе. В 1893 году писатель вместе с женой отправился на отдых в Швейцарию, где посетил Райхенбахский водопад. Тогда-то он и принял решение покончить с Шерлоком. «Подумываю убить Холмса наконец и завязать с этим. Он отвлекает мои мысли от лучших вещей», — сказал Конан Дойл, которого обуревали амбиции написать великий исторический роман в стиле Вальтера Скотта. Но в результате двадцать тысяч подписчиков отказались от подписки на журнал Strand. Огромные толпы с лозунгами «Верните нам Холмса!» ежедневно собирались вокруг офиса редакции. Дойлу стали звонить неизвестные с прямыми угрозами: «Если Шерлок Холмс не будет воскрешен из мертвых, вы, бессердечный создатель, в ближайшее же время отправитесь вслед за ним». А многие клерки Лондона по случаю смерти сыщика демонстративно оделись в траур. Сама королева обратилась к Дойлу с просьбой о воскрешении детектива. Писателю пришлось подчиниться и вернуть к жизни так полюбившегося англичанам героя.

В рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойл описал методы, которые еще не были известны полиции: изучение окурков и пепла, поиск улик с помощью лупы. После выхода книг о великом сыщике дедуктивный метод стал использоваться криминалистами по всему миру. В начале XX века полиция Египта ввела произведения писателя в обязательную программу экзамена для следователей. В момент наивысшей популярности книг о Холмсе в Лондоне случился бум создания частных детективных бюро — новые открывались каждую неделю. «Приключения Шерлока Холмса» являются самым экранизируемым литературным произведением в истории человечества. На данный момент существует почти 300 официальных экранизаций.

Современники называли писателя великим аккумулятором идей. Ему принадлежат идеи о создании надувных резиновых лодок для спасения корабельных экипажей, а также камуфляжных сеток для орудийных расчетов, нательной брони. Именно Конан Дойл внес предложение о прокладке туннеля под Ла-Маншем. Писатель был одним из первых автомобилистов Британии. 26 января 1887 года его приняли в масонскую ложу «Феникс» № 257 в Саутси, но через два года он добровольно вышел из нее. В 1902 году потратил немало сил, чтобы вернуться, а в 1911-м снова ушел. В 1915 году он опубликовал повесть «Долина ужаса», в которой главными злодеями оказались масоны.

Во время Первой мировой войны у писателя погибли сын и брат, а незадолго до этого умерла жена. Смерть близких иногда приводит к мистицизму, но никто не ожидал подобного от автора детективов. Однако Дойл отошел от принципов рационального мышления и увлекся спиритизмом. Был президентом Британской коллегии оккультных наук и Лондонского спиритического общества, автором труда «История спиритуализма». С возрастом Конан Дойл испортил себе репутацию еще больше. Стоило окружающим более-менее смириться с его любовью к духам, как он начал рассуждать о феях, даже написал книгу «Пришествие фей».

Умер Конан Дойл 11 июля 1930 года от сердечного приступа. На его надгробии начертано: «Верен, как сталь, прям, как клинок». 16 марта 2004 года в Лондоне были обнаружены личные бумаги сэра Артура Конан Дойла. Более трех тысяч листов нашли в офисе одной юридической фирмы. Среди обнаруженных бумаг — личные письма, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу и президента США Теодора Рузвельта. Стоимость находки составила около 2 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, ровно 85 лет назад за эпиграмму на Сталина был арестован один из лучших поэтов XX века Осип Мандельштам, а 210 лет назад в Великих Сорочинцах Полтавской губернии родился знаменитый писатель и драматург Николай Гоголь.



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