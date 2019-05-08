Осип Мандельштам: «Раз за поэзию убивают, значит, она власть»

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 8—15 МАЯ

Ровно 85 лет назад за эпиграмму на Сталина был арестован один из лучших поэтов XX века

8 мая 1909 г. В селе Никольская Слободка под Киевом обвенчались Николай Гумилев и Анна Ахматова.

9 мая 1945 г. В предместье Берлина Карлсхорсте в 0:43 по московскому времени подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

10 мая 1956 г. В СССР была отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

11 мая 1926 г. Состоялся первый полет на дирижабле на Северный полюс. Среди членов экипажа дирижабля «Норвегия» были знаменитые полярные исследователи Руаль Амундсен, Умберто Нобиле, Линкольн Эллсуорд.

13 мая 1849 г. Родился классик украинской литературы Панас Мирный.

14 мая 1954 г. В Гааге государствами, входящими в ООН, принята «Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».



Более 70 процентов россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории их государства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного российским «Левада-центром», обнародованные 16 апреля. Суммарный уровень положительного отношения к Сталину значительно возрос — о своем восхищении, уважении или симпатии к многолетнему лидеру Советского Союза заявил каждый второй. Больше всего выросло количество россиян, которые испытывают уважение к диктатору и палачу. В данных опроса отмечается, что отношение к Сталину оказалось значительно лучше, чем к Ельцину, Горбачеву или Брежневу. И это при том, что в бывшем Советском Союзе вряд ли можно было найти семью, в которой кто-то из родных или близких не пострадал бы от сталинского режима.

Жертвой санкционированных Сталиным репрессий стал и известный советский поэт Осип Мандельштам. В ноябре 1933 года он написал стихотворение «Кремлевский горец» — эпиграмму на Сталина:

«Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца…»

Как-то, прогуливаясь вместе с Борисом Пастернаком, Мандельштам прочитал писателю и поэту эти стихи. Выслушав его, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал. И прошу вас не читать эти стихи никому другому». Тем не менее поэт прочитал эпиграмму друзьям и близким знакомым. И хотя это были вроде свои люди, все-таки кто-то из них написал донос. В мае 1934 года Осип Мандельштам был арестован.



* Осип Мандельштам прожил всего 47 лет

Друзья поэта попытались спасти его. Борис Пастернак пошел просить за Мандельштама к главному редактору газеты «Известия» Николаю Бухарину, а Анна Ахматова, считавшая Мандельштама одним из лучших поэтов ХХ века, отправилась в Кремль к секретарю Центрального исполнительного комитета СССР Авелю Енукидзе. Возможно, это заступничество сыграло свою роль. Резолюция Сталина была такой: «Изолировать, но сохранить». Вместо расстрела или лагерей к поэту отнеслись неожиданно мягко: отправили вместе с женой Надеждой в город Чердынь-на-Каме Пермской области в ссылку. Есть предположения, что Сталину невыгодно было убивать известного поэта — стихи казненного звучат сильнее.

В Чердыни Мандельштам во время приступа душевной болезни выбросился из окна больницы и сломал плечо. Жена и брат Осипа Эмильевича обратились в ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), чтобы ему поменяли место ссылки, так как в Чердыни не было квалифицированной медицинской помощи. Вопрос был решен за полмесяца — действовала сталинская резолюция. Ссыльный поэт с женой переехали в Воронеж, где оставались до 1937 года. Жили нищенски. Сперва на мелкие заработки, потом на скудную помощь друзей. При этом поэт понимал, что его в любой момент могли расстрелять.

В мае 1937 года закончился срок ссылки, и Мандельштам получил разрешение выехать из Воронежа. Они с женой вернулись ненадолго в Москву, затем почти год жили в окрестностях столицы. По словам Анны Ахматовой, как в страшном сне. Разрешения жить в столице Мандельштам не получил. Работы не было. И вдруг в начале весны 1938 года секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский, на прием к которому безуспешно пытался попасть Мандельштам, предложил Осипу Эмильевичу и его жене путевки в Дом отдыха «Саматиха», причем на целых два месяца. Как оказалось, это было сделано специально.

30 апреля 1938 года был подписан ордер на новый арест поэта, а 1 мая его арестовали во второй раз. Осудили на пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность, но он виновным себя не признал. После приговора Мандельштама перевели в Бутырскую тюрьму. Там формировались эшелоны в лагеря, которые уже покрыли всю страну. Осип Эмильевич провел в Бутырке более месяца. В общей камере находились человек триста. Сидели тесно на каменном полу спиной друг к другу. В начале сентября Мандельштама доставили из тюрьмы к товарному составу, который шел более месяца и 12 октября 1938 года прибыл в пересыльный лагерь «Вторая речка» под Владивостоком, где около 14 тысяч заключенных ожидали своей участи.

В лагере Мандельштама называли «Поэт». Он не любил разговоров о следователях, допросах. Иногда вечерами читал соседям по нарам Пушкина, Лермонтова, Андрея Белого. Рассказывал об Анне Ахматовой, Николае Гумилеве. Но после 7 ноября поэт стал угасать. Свою порцию баланды отдавал соседу. Ко всем бедам на лагерь еще обрушился и сыпной тиф. 2 декабря в 11-м бараке, где находился поэт, объявили карантин. Лежали вместе — тифозные больные и здоровые. После 20 декабря Мандельштам уже не вставал, а 27 декабря умер. Поэта бросили вместе со всеми в общую могилу.

Мандельштама уничтожили физически, но железный дух его невозможно было сломить. Он писал: «Раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, она власть».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как во время празднования в 1919 году в Киеве Первомая Осип Мандельштам познакомился с будущей женой Надеждой.



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