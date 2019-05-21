Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов

Происшествия

В ночь на вторник, 21 мая непогода — шквалистый ветер, дожди и грозы — стала причиной срабатывания системы защиты линий электропередач, без света остались 146 населенных пунктов в пяти областях. Ранее в сети показали видео, как смерч в Черновицкой области вырывал деревья с корнями.

Как сообщают в ГосЧС, во Львовской области были обесточены 83 населенных пункта, в Тернопольской — 23, в Ивано-Франковской — 20, в Черновицкой — 12 и 8 населенных пунктов в Житомирской области.

При этом в Ивано-Франковской области из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реках были подтоплены более три тысячи 240 домохозяйств, частично повреждены два моста местного значения, а тысячу абонентов (жителей двух населенных пунктов) отключили от поставок газа. По данным спасателей, на утро вторника, 21 мая, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, 21 мая в западных, северных и центральных областях местами грозы, в западных областях — с шквалами 15−20 м / с. В Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные, а в Карпатах местами сильные дожди.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 21 мая дожди с грозами наиболее вероятные на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, а вечером местами и в Крыму. На остальной территории — без осадков.



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