- 10:00 В Украине стартовало ВНО-2019: какие предметы и когда сдают
- 9:52 В Киев за ночь сожгли пять авто: фото и видео с места ЧП
- 9:37 День Иоанна Богослова: что нужно сделать, а что категорически запрещено
- 9:29 Почувствуйте разницу: в сети бурно обсуждают сравнение инаугураций Зеленского и Путина
- 9:13 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 9:10 Лень студентов или просчет программы? Что скрывается за скандалом вокруг экзаменов в медицинских вузах Украины
- 9:04 Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов
- 8:58 Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
- 8:54 Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией
- 8:18 Заставим отвечать: Вакарчук сделал громкое заявление в адрес Зеленского
Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов
В ночь на вторник, 21 мая непогода — шквалистый ветер, дожди и грозы — стала причиной срабатывания системы защиты линий электропередач, без света остались 146 населенных пунктов в пяти областях. Ранее в сети показали видео, как смерч в Черновицкой области вырывал деревья с корнями.
Как сообщают в ГосЧС, во Львовской области были обесточены 83 населенных пункта, в Тернопольской — 23, в Ивано-Франковской — 20, в Черновицкой — 12 и 8 населенных пунктов в Житомирской области.
При этом в Ивано-Франковской области из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реках были подтоплены более три тысячи 240 домохозяйств, частично повреждены два моста местного значения, а тысячу абонентов (жителей двух населенных пунктов) отключили от поставок газа. По данным спасателей, на утро вторника, 21 мая, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает.
Как прогнозируют в Укргидрометцентре, 21 мая в западных, северных и центральных областях местами грозы, в западных областях — с шквалами 15−20 м / с. В Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные, а в Карпатах местами сильные дожди.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 21 мая дожди с грозами наиболее вероятные на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, а вечером местами и в Крыму. На остальной территории — без осадков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.