«Одесса» откроет российский кинофестиваль «Кинотавр»

Культура

Фильмом Валерия Тодоровского «Одесса» (на фото — кадр из фильма) откроется ХХХ российский фестиваль «Кинотавр», который пройдет с 9 по 16 июня в Сочи. События картины разворачиваются в Одессе августа 1970 года, закрытой на карантин из-за эпидемии холеры. Ранее Каннский кинофестиваль открылся комедийным ужастиком о зомби.

В центре сюжета — журналист, отправляющийся в город вместе со своим сыном. Жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тещей прилетает из Москвы их зять, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день его прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так, приехавший на пару дней, московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь…

Валерий Тодоровский — одессит, сын известного оператора Одесской киностудии, а затем — одного из лучших отечественных кинорежиссеров, сценаристов, заслуженного деятеля искусств Украины Петра Тодоровского (создатель художественных фильмов «Военно-полевой роман», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Анкор, еще анкор!», «Интердевочка», «По главной улице с оркестром» и др.).

Известна общественная позиция российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского. В частности, в октябре 2008 года он подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой. В 2018 году поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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