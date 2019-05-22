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Под Винницей мстительная женщина подожгла дом, в котором находился ее собственный грудной ребенок
В поселке городского типа Мурованые Куриловцы (Могилев-Подольский район Винницкой области) женщина подожгла жилой дом, в котором находился ее грудной ребенок.
Как сообщили в областной прокуратуре, жительница Винницы из-за неприязненных отношений и с целью мести хозяевам, совершила поджог жилого дома, в котором спали двое взрослых и ее собственный ребенок.
Установлено, что она подожгла детские вещи, находившиеся в веранде дома. После того, как огонь охватил строение, женщина переоделась в другую одежду, покинула дом и исчезла в неизвестном направлении.
Владельцев дома и малолетнего ребенка спасла служба спасения.
Правонарушителя сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины и по ходатайству процессуального руководителя в уголовном производстве следственным судьей относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Она взята под стражу.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..