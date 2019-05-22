Происшествия

Под Винницей мстительная женщина подожгла дом, в котором находился ее собственный грудной ребенок

В поселке городского типа Мурованые Куриловцы (Могилев-Подольский район Винницкой области) женщина подожгла жилой дом, в котором находился ее грудной ребенок.

Как сообщили в областной прокуратуре, жительница Винницы из-за неприязненных отношений и с целью мести хозяевам, совершила поджог жилого дома, в котором спали двое взрослых и ее собственный ребенок.

Установлено, что она подожгла детские вещи, находившиеся в веранде дома. После того, как огонь охватил строение, женщина переоделась в другую одежду, покинула дом и исчезла в неизвестном направлении.

Владельцев дома и малолетнего ребенка спасла служба спасения.

Правонарушителя сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины и по ходатайству процессуального руководителя в уголовном производстве следственным судьей относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Она взята под стражу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о поджоге магазина в Днепре, а также о поджоге Киево-Печерской лавры в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter