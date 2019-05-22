Происшествия

Педофил из Киева покупал для секса детей у их родителей

В Киеве полицейские задержали злоумышленника, организовавшего съемки детского порно с участием 9−10 летних девочек. Вербовку детей 42-летний киевлянин осуществлял с привлечением проституток.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, задержание извращенца состоялось во время его попытки договориться с матерью малолетней одесситки о сексе с ее ребенком. За это он обещал женщине 500 долларов.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, ведь инкринируют ему сразу три статьи Уголовного кодекса — ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов).

Напомним, киберполиция разоблачила жительницу Винницкой области, снимавшую и продававшую в даркнете порно со своим двухлетним сыном, а на Харьковщине подростки продавали в школе снятое ими видео изнасилования ребенка.



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