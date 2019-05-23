Принц Уильям случайно раскрыл милое прозвище своей дочери принцессы Шарлотты (фото)

Мир

Кенсингтонский дворец ранее опубликовал видео, где принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей развлекаются в саду, который герцогиня Кембриджская спроектировала для Выставки цветов в Челси. При этом пятилетний принц Джордж в ответ на вопрос отца, сколько бы баллов он поставил этому саду из десяти, отвечает: «Двадцать!».

Однако не все обратили внимание на то, что в этом же видео Уильям случайно раскрыл милое домашнее прозвище своей четырехлетней дочки принцессы Шарлотты. Садясь на тарзанку он просит Шарлотту подтолкнуть его, но при этом называет ее не по имени, а французским словом «mignonette». В перевод это означает «резеда» или «французское кружево». Также его можно рассматривать, как производное от слова «mignon» — милый или нежный. То есть «mignonette» можно перевести и как «милая малышка». Недаром Шарлотта, бегая по саду, кричала на французский манер: «О-ля-ля!».

При этом не путать с Minion (приспешник) — которое известно благодаря желтыми мультипликационными героями, впервые появившиеся в мультфильме «Гадкий я».

Еще в марте Кейт в разговоре с фанатами упомянула, что Шарлотту дома также называют Лотти.

Принц Джорджа в своей школе известен, как PG (Prince George). В связи с чем родители иногда в шутку зовут его PG Tips — по названию марки чая в Великобритании.

Самого Уильяма его мать принцесса Диана в детстве называла вомбатом. Во время учебы в университете он представлялся Стивом (чтобы не привлекать к себе лишнего внимания). А Кейт называет своего мужа Большим Вилли.

У королевы Елизаветы, как известно, есть семейное прозвище — Лилибет. Так она произносила свое имя «Элизабет», когда была маленькой.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королевские травмы: у Кейт Миддлтон пластырь на пальцах, а у принцессы Беатрис жуткий синяк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter