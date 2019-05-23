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Королевские травмы: у Кейт Миддлтон пластырь на пальцах, а у принцессы Беатрис жуткий синяк (фото)

Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон по непонятной причине очень часто появляется на публике с пластырем на пальцах рук. Так, в последний раз с этим не слишком гламурным аксессуаром ее видели на Выставке цветов в Челси, куда она приехала презентовать спроектированный ею лично сад. Пластырь был наклеен на большом пальце правой руки. Издание Daily Mail вспомнило остальные случаи за последние несколько лет, когда пальцы герцогини «украшали» медицинские пластыри и даже сделало подборку фотографий.

Так, предыдущий раз с пластырем на среднем пальце правой руки Миддлтон выходила в свет в ноябре прошлого года. На большом пальце левой руки пластырь красовался у супруги принца Уильяма на Рождество 2016 года.

Предполагают, что эти травмы Кейт получила во время занятий садоводством. Как известно, лично работать в саду любят многие члены королевской семьи — в том числе принц Чарльз и его жена Камилла. Или же несчастный случай произошел на кухне: Кейт любит сама готовить.

Правда, доктор Антон Александров, представитель британской организации дерматологов говорит, что носить пластырь — бесполезно. «Кожа при этом не дышит, и рана заживает дольше», — утверждает он.

Между тем издание Daily Express обратило внимание на травму принцессы Беатрис, прибывшей 18 мая на свадьбу двоюродной племянницы королевы леди Габриэллы Виндзор. Внимание публики отвлек эффектный синий наряд внучки королевы. Однако при ближайшем рассмотрении на ноге принцессы виден жуткий синяк, который не могут скрыть ее открытые туфли. По информации инсайдеров, Беатрис получила его во время падения. Впрочем, Беатрис, которую сопровождал ее новый бойфренд Эдоардо, не демонстрировала никаких признаков боли и весь день счастливо улыбалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что огромный синяк на руке королевы Елизаветы II напугал ее подданных.

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