У Зеленского назвали условие увольнения Богдана

Политика

Андрей Богдан может быть уволен с должности руководителя Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон «Об очищении власти» соответствует нормам Конституции. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

«Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти», — сказал он журналистам в четверг, 23 мая.

Рябошапка также подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Напомним, замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы Администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников. Минюст уже направил в АП Зеленского письмо с разъяснением закона «о люстрации» и его применения в отношении должности главы Администрации президента, на которую был назначен Андрей Богдан.

Ранее Андрей Богдан заявлял, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter