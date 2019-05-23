Кадры Зеленского: Минюст требует от Администрации президента разъяснений и грозит судом

Политика

Министерство юстиции направило в Администрацию президента Зеленского письмо с разъяснением действующего законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента, на которую был назначен Андрей Богдан. Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции Сергей Петухов.

«Вы спрашивали, что сделает Минюст для обеспечения выполнения Закона „Об очищении власти“? Сделали то, что и делаем уже 5 лет — выполняем Закон!», — написал он.

«Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр», — уточнил чиновник.

В случае невыполнения требований закона «Об очищении власти» окончательное решение должен принимать суд.

Петухов не исключает такого варианта.

«Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новом руководителе Администрации президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики», — добавил юрист.

Ранее в Минюсте разъяснили, что должность главы Администрации президента подпадает под действие закона о люстрации. При этом лица, не попавшие в список люстрированных в связи с увольнением до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать публичные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в указанный список.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фамилии Богдана нет в списке бывших чиновников, попавших под действие закона о люстрации.

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