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- 21:53 "Укрзалізниця" сделала подарок украинским велосипедистам
"Укрзалізниця" сделала подарок украинским велосипедистам
С 23 мая перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити, и Интерсити+. Об этом написал в Facebook глава правления компании «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.
«С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема», — написал он.
По его словам, перед посадкой необходимо разобрать и правильно упаковать велосипед.
Как писали «ФАКТЫ», на днях «Укрзалізниця» попала в неприятную ситуацию с перевозками пассажиров в поезде «ИнтерСити». Так, в поезде № 766 сообщением Киев-Херсон не работали кондиционеры. При этом температура была около 43 градусов жары. Кроме того, в туалете одного из вагонов поезда невозможно было вымыть руки — в умывальнике не работал слив и стояла грязная вода.
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