Банкир ограбил банк из-за жены? — новые подробности громкого преступления на Полтавщине

Происшествия

Октябрьский районный суд Полтавы оставил под арестом на два месяца трех «актеров» из райцентра Кобеляки, ограбивших 13 мая филиал «Полтава-банка». На время следствия их могут отпустить на свободу, если они внесут залог — по 1,7 миллиона гривен каждый. Приблизительно такую сумму денег злоумышленники похитили из финучреждения, разыграв настоящий спектакль на камеру видеонаблюдения. По уточненным данным, их добычей стали около 1,5 млн грн, 7 тыс. долл., 3700 евро и 40,5 тыс. российских рублей.

Напомним, обнародованное полицией видео разбойного нападения на банкира возле входной двери филиала банка у многих вызвало сомнения в реальности происходившего. Было похоже, что «потерпевший», которому почему-то понадобилось после окончания рабочего дня зайти в банк, кого-то поджидает, неспешно поворачивая ключ в замке. При этом смотрит в окно, в котором отражается «задний план». Он явно видит приближающегося к нему «грабителя» в медицинской маской на лице, однако не предпринимает никаких действий. Не сопротивляется и после легкого удара по голове. Более того, даже не выпускает из руки мобильного телефона и самостоятельно делает три шага внутрь здания, куда его заталкивает грабитель, где якобы связывает скотчем свою жертву и забирает из сейфа крупную сумму денег.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию от самого потерпевшего только спустя девять часов. Правоохранители открыли уголовное производство по фактам разбойного нападения, покушения на убийство и ограбления. А вскоре выяснилось, что «жертва» и является главным подозреваемым. Именно руководитель филиала Александр Т., как установили следователи, организовал такой «спектакль», втянув в него своего кума -бизнесмена Игоря Г., а также его водителя Дмитрия Н. (он поджидал начальника за углом, чтобы забрать его с деньгами).

В ходе следственных действий, как сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к преступлению. И самое главное — вынесенные из банка денежные средства.

В Кобеляках говорят, что на самом деле кум банкира, сыгравший роль грабителя, вышел из здания финансового учреждения с пустой сумкой через плечо. Деньги были вынесены иным способом то ли раньше, то ли позже и спрятаны на чердаке почтового отделения, которым руководит супруга кума. Дескать, женщина дала мужу ключи, чтобы он мог там спрятать награбленное.

Злоумышленники, чтобы не привлекать к себе внимания, не собирались сразу тратить деньги, поэтому правоохранители нашли всю сумму в целости и сохранности.

В небольшом райцентре все друг о друге знают. Задержанного 50-летнего Александра Т., давно работающего в банковской сфере, характеризуют как сдержанного и порядочного человека, довольно зажиточного, имеющего авторитет среди земляков. Хотя, говорят, в последние несколько лет он стал замкнутым, перестал замечать на улице знакомых. Его жена — секретарь городского совета. Они оба являются членами всеукраинской пророссийской политической партии «Наш край» — идейной последовательницы, как считают, Партии регионов, члены которой, говорит «Википедия», «культивируя приверженность идеям развития местного самого самоуправления, склонны к антиукраинским или антигосударственным действиям». В 2015 году Александр Т. баллотировался от «Нашего края» в депутаты Кобелякского районного совета.

Семья живет в просторном доме площадью 120 м кв., имеет два автомобиля --. Volkswagen Polo 2007 года выпуска и Toyota Corolla 2013 года, а также три земельных участка в Кобеляках и районе общей площадью более 2 гектаров. Все имущество зарегистрировано на хозяина семьи. Согласно декларации супруги банкира, ее официальный доход по основному месту работы в прошлом году составил 131 тыс. грн, а его — 117 тыс. грн. Но интересно то, что за ним еще с 2013 года числится долг перед женой в размере около 120 тыс. грн, взятый под залог автомобиля, и более 14 тыс. грн, полученных у нее в 2016 году под залог личных и домашних электронных устройств. За два года, как можно проследить из открытых источников, банкир сумел вернуть супруге всего 50 тыс. грн. Неужели на ограбление банка он решился ради того, чтобы рассчитаться с семейными долгами?

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уже 20 мая, начальник полтавской областной полиции Андрей Замахин заявил о раскрытии резонансного преступления, совершенного в райцентре Кобеляки Полтавской области 13 мая.

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