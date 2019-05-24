- 14:54 Вам не угодить: Притула жестко обратился к украинцам
- 14:42 Экс-глава Генштаба ВСУ Замана вышел на свободу
- 14:36 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 14:32 Бойцы "Азова" уничтожили штаб оккупантов на Донбассе и показали видео операции
- 14:14 Партия Порошенко на выборах будет называться "ЕС"
- 14:11 Из-за сильного дождя улицы Киева начали уходить под воду: видео потопа на Святошино и возле ТЦ "Lavina"
- 14:09 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 14:07 На волосок от смерти: под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник
- 14:01 Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали
- 13:58 Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру в Канаде
На Киев надвигается гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об опасности
В Киеве 24 мая во второй половине дня ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер. В КГГА дали рекомендации жителям и гостям столицы, как не стать жертвой стихии.
Прежде всего, следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Также следует отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя).
В случае грозы, категорически запрещено прятаться под очень высокими деревьями, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, купаться.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине 24 и 25 мая установится дождливая погода. Местами возможны грозы. Дневная температура существенно не изменится. На большей части территории она поднимется на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадет. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!