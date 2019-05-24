Украина

На Киев надвигается гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об опасности

В Киеве 24 мая во второй половине дня ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер. В КГГА дали рекомендации жителям и гостям столицы, как не стать жертвой стихии.

Прежде всего, следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. Также следует отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя).

В случае грозы, категорически запрещено прятаться под очень высокими деревьями, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, купаться.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 24 и 25 мая установится дождливая погода. Местами возможны грозы. Дневная температура существенно не изменится. На большей части территории она поднимется на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадет. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.

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