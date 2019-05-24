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Дожди и даже грозы: синоптики озвучили свежий прогноз погоды на выходные
В Украине 24 и 25 мая установится дождливая погода. Местами возможны грозы, сообщают в Укргидрометцентре.
Так, в субботу, 25 мая, Украину накроют слабые дожди с грозами. Дневная температура существенно не изменится. На большей части территории она поднимется на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадет. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.
В воскресенье, 26 мая, солнце и сухая погода порадуют столичный регион, а также Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области.
На остальной территории следует ожидать небольших дождей с грозами. Дневные температуры составят 20−24 градуса, ночные — от 8−10 на западе до 12−14 на востоке и 14−16 в Крыму.
Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад циклон Axel обусловил приход в Украину атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием.
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