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На волосок от смерти: под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник (фото)
В пятницу, 24 мая, около 8:30, в Великобагачанском районе Полтавской области случилось необычное ДТП, в котором только чудом никто не погиб.
Как сообщили в отделе коммуникации областного ГУНП, 30-летняя местная жительница ехала на автомобиле Renault Laguna со стороны села Красногоровка в направлении райцентра. В салоне машины находились две ее маленькие дочери — годовалая и пятилетняя. По предварительным данным, не выбрав безопасной дистанции движения, на подъеме возле АЗС водитель вынуждена была уходить от столкновения с транспортным средством, ехавшим впереди. Но не справилась при этом с управлением, в результате чего ее машина буквально нанизалась на отбойник. Он вошел через лобовое стекло и вышел через заднее, при этом абсолютно не задев маленьких пассажиров. Их мама получила травмы лица и другие незначительные телесные повреждения и была доставлена в районную больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Днепропетровской области, где погибли два человека, один из них полицейский. Еще один человек пострадал.
А в Днепре на днях столкнулись сразу три автомобиля — Peugeot, «Киа» и Toyota Tundra. В аварии погибла целая семья.
«ФАКТЫ» также писали о происшествии в Раховском районе Закарпатской области: там перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. Один пассажир погиб, еще двое были травмированы.
Фото ГУНП в Полтавской области
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.