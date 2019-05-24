"Хотел поприкалываться": в Виннице задержали мужчину, который колол женщин шприцами (фото, видео)

Происшествия

В Виннице полиции удалось задержать преступника, который в течение апреля 2019 года совершил несколько резонансных нападений на женщин с… иглой. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По словам начальника Киевского отделения полиции Валентина Мазура, 22-летнего мужчину удалось задержать по фотороботу, составленному со слов десяти потерпевших. Сам он на допросе заявил, что преступные действия совершал… ради развлечения.

Момент задержания преступника

Ранее в поле зрения полиции он не попадал, однако теперь правоохранители инкриминируют ему статью 12 («Причинение тяжких телесных повреждений» и часть 4 статьи 296 Уголовного Кодекса («Хулиганство»). Таким образом, констатировали в полиции, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, во что обошлись «шалости» 29-летнему полтавчанину, нападавшему на женщин в туалетах столичных торговых центров.

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