В Кремле назвали условия встречи Путина с Зеленским

Политика

Россия и Украина могут провести переговоры в нормандском формате. Но для этого нужно, чтобы новый президент Владимир Зеленский, который отрицает прямые переговоры с Россией, определился «со своими подходами» к ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против участвовать в такой встрече, но «никто не сторонник встречи ради встречи».

«Такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине», — отметил российский чиновник.

По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 24 мая, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, а также подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений.

Перед этим 21 мая состоялись телефонные переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой беседы была ситуация в Украине. Как заявили в Берлине, стороны обсудили будущее Минских соглашений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter